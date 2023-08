Nach Hardware-Event im September: Zweite Amazon-Aktion im Oktober

Im kommenden Monat wird der Online-Händler Amazon sein jährliches Hardware-Event veranstalten und dürfte dann nicht nur neue Echo-Produkte, Entertainment-Hardware und neue Wearables vorstellen, nach großen Einsparungen in der Hardware-Sparte dürfte Amazon die Produkt-Neuvorstellungen wohl auch dazu nutzen, eine grobe Marschrichtung zu skizzieren.

Astro: Amazons Haushaltsroboter

Hardware-Event am 28. September

Was derzeit noch völlig unklar ist: Welchen Fokus-Bereichen wird sich Amazons Hardware-Abteilung in den kommenden Jahren widmen? Geht es mit sprechenden Zylindern und autonomen Robotern zur Hausüberwachung weiter oder konzentriert sich Amazon vielleicht auf die Kombination von Hardware und Abo-Angeboten? Der September könnte hier zumindest schon mal die Weichen stellen.

Zu teuer: Amazon prüft Alexas Rentabilität und Zukunft im Unternehmen

Stichtag ist jedenfalls der 28. September. Im letzten Jahr hatte Amazon den Kindle Scribe angekündigt, über die neue Pro-Fernbedienung der Fire TV-Geräte informiert und den Fire TV Cube präsentiert.

„Amazon Prime Deal Days“ im Oktober

Was auch immer Amazon im September vorstellt: Sollten die neuen Geräte umgehend verfügbar sein, dann seid ihr gut damit beraten nicht sofort auf den Bestell-Knopf zu drücken. So hat der Online-Händler jetzt die so genannten „Amazon Prime Deal Days“ für den darauffolgenden Oktober angekündigt und nach dem erst 30 Tage zurückliegenden Prime Day vom 10. Juli damit nun ein zweites Shopping-Event für Prime-Kunden in Aussicht gestellt.

Hier kann davon ausgegangen werden, dass auch die hauseigene Hardware des Unternehmens wieder günstiger Angeboten wird. Die so genannten „Amazon Prime Deal Days“ soll in 19 Ländern abgehalten werden. Neben den Vereinigten Staaten und England sind auch Deutschland und Österreich in der Liste der teilnehmenden Regionen aufgeführt.

Doug Herrington, bei Amazon als CEO of Worldwide Amazon Stores aktiv, hat das Shopping-Event auf linkedin.com kommuniziert.