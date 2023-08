Disney+: Werbe-Abo in Europa, Preiserhöhung im Dezember

Im Dezember jedoch sollen Bestandskunden mit einer Preiserhöhung rechnen müssen und werden sich dann entscheiden dürfen, ob die neuen Premium-Preise gezahlt werden, oder ob der Umstieg in das neue Werbe-Abo präferiert wird. In den USA liegen die Preise für Disney+ ab 12. Oktober bei 7,99 US-Dollar pro Monat für den werbefinanzierten Zugang und bei 13,99 US-Dollar pro Monat für den regulären Premium-Zugang.

Auf dem alten Kontinent soll Disney+ mit Werbung ab Anfang November erhältlich sein und wird monatlich 5,99 Euro kosten. Bestandskunden werden von der Einführung des neuen Zugangs erst mal nichts mitbekommen und bleiben in ihren aktuellen Tarifen. Diese bietet Disney+ momentan für 8,99 Euro pro Monat beziehungsweise 89,90 pro Jahr an.

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ wird sich beim Ausbau seines Angebotes an den erfolgreichen Umstrukturierungen des direkten Konkurrenten Netflix orientieren und hat jetzt die Einführung eines günstigeren Zugangs mit Werbeeinblendungen in Europa angekündigt.

