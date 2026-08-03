Das Backup-Werkzeug SuperDuper! ist in Version 4 erschienen. Das Update ist bereits oberflächlich betrachtet mehr als bemerkenswert. Nach knapp 20 Jahren nimmt der Entwickler Abstand von dem an das damalige Aussehen von Mac OS X angelehnten Design der App. Allerdings hat der Entwickler Nutzern von SuperDuper! über all die Jahre hinweg auch kostenlose Updates bereitgestellt.

Neues Design und überarbeitete Bedienung

SuperDuper! 4 kommt als neue Hauptversion und wird vom Entwickler als vollständige Neuentwicklung beschrieben. So habe er sowohl die Benutzeroberfläche als auch die technische Grundlage und den Funktionsumfang der Mac-Anwendung überarbeitet. Gleichzeitig habe er jedoch das vertraute Bedienkonzept erhalten, damit sich bestehende Nutzer in der neuen Version schnell zurechtfinden.

Lediglich bei der Organisation der Sicherungsaufgaben unterscheidet sich SuperDuper! 4 gravierend von der Vorgängerversion. Statt einzelner Dokumente arbeitet die App nun mit sogenannten Kopieraufträgen, die anhand ihrer Quelle sortiert werden. Die Konfiguration erfolgt direkt innerhalb der jeweiligen Aufgabe. Änderungen an den Einstellungen werden unmittelbar in einer Vorschau angezeigt, sodass Anwender nachvollziehen können, welche Daten kopiert oder verändert werden.

Mehr Tempo bei Sicherungen

Vor jeder Sicherung lässt sich zudem ein Testlauf starten. Dabei simuliert SuperDuper den kompletten Vorgang, ohne Dateien zu verändern. Anschließend zeigt ein Bericht, welche Dateien neu angelegt, aktualisiert oder gelöscht worden wären.

Dem Entwickler zufolge arbeitet SuperDuper! 4 deutlich schneller als die Vorgängerversion. Vor allem die Smart Updates, bei denen nur geänderte Dateien übertragen werden, sollen deutlich schneller arbeiten als bislang. SuperDuper! kann nun auch im Hintergrund arbeiten und Sicherungen ausführen, wenn das Programm geschlossen ist. Ein Symbol in der Menüleiste informiert dabei über den aktuellen Fortschritt.

Backups im Hintergrund und parallel

Die App kann in der neuen Version auch mehrere Sicherungen gleichzeitig erstellen. Zudem unterstützt die App weitere Dateisysteme. Laut Entwickler lassen sich nun auch exFAT-Laufwerke, Netzwerkfreigaben und einzelne Ordner als Quelle oder Ziel verwenden.

SuperDuper! 4 ist die erste kostenpflichtige Hauptversion seit rund 20 Jahren und kostet 46,26 Euro. Der Entwickler verzichtet weiterhin auf Abonnements. Für Käufer, die die App in den vergangenen sechs Jahren erworben haben, gibt es darauf 30 Prozent Rabatt. Zudem lässt sich die App weiterhin kostenlos verwenden, um vollständige Sicherungen eines Macs zu erstellen.