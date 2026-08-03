Vodafone halbiert Störungen und Ausfälle im Kabelnetz

Während viel über Glasfaser diskutiert wird, kommt der Ausbau in der Praxis nur langsam voran. Vor diesem Hintergrund investieren viele Anbieter weiterhin auch in bestehende Netzinfrastrukturen.Vodafone freut sich aktuell darüber, dass sich die Ausfallzeiten beim Kabel-Internet drastisch reduziert haben, während der Datenverbrauch permanent wächst.

Ausfallzeiten halbiert

Laut eigenen Angaben versorgt Vodafone aktuell rund 25 Millionen Haushalte in Deutschland mit Kabel-Internet. Dabei sei die Verfügbarkeit auf mittlerweile 99,9 Prozent gestiegen. Die Anzahl der Anrufe wegen Störungen bei der Internetversorgung über Kabel sei seit 2022 um fast 55 Prozent zurückgegangen. Auch die gemessenen Ausfallzeiten im Netz hätten sich in dieser Zeit halbiert.

Unterm Strich hat das Kabelnetz von Vodafone in den vergangenen zwölf Monaten 47,6 Milliarden Gigabyte Daten transportiert. 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr und rund 40 Prozent mehr als im Jahr 2022. Als Gründe für den konstanten Datenanstieg gelten neben der Nutzung von Streaming-Diensten wie YouTube, Netflix und Amazon Prime insbesondere hochauflösende Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen und zunehmend auch KI-Anfragen.

Der Glasfaser-Ausbau wirkt sich allerdings auch auf die Nutzung von Kabel-Internet positiv aus. So werden im Rahmen von sogenannten Fiber-Deep-Ausbauten zwar keine Haushalte direkt angeschlossen, die Technologie zur Stärkung der gesamten Netzstruktur jedoch näher an die Haushalte herangeführt.

Lobbyverband fordert Zeitplan für Kupfer-Ausstieg

Diese Verbesserungen tragen allerdings auch dazu bei, dass die Nachfrage nach Glasfaser-Hausanschlüssen verhalten bleibt. Der Verband der Anbieter im Digital- und Telekommunikationsmarkt (VATM) fordert daher, dass im Rahmen der kommenden TKG-Novelle klare Aussagen zur Abschaltung des Kupfernetzes gemacht werden. Der Lobbyverband spricht sich für einen möglichst frühen Zeitplan zur Abschaltung des Kupfernetzes aus und argumentiert, dass die Anreize für einen Umstieg ohne absehbaren Wechselzeitpunkt begrenzt blieben.

Mit der aktuell als Regierungsentwurf vorliegenden TKG-Novelle befassen sich Bundesrat und Bundestag nach der Sommerpause.