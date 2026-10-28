Super Menu: Schneller Zugriff auf Dateien und Programme

Der Entwickler Sindre Sorhus hat mit Super Menu eine neue Mac-Anwendung veröffentlicht, die den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Dateien, Ordner, Programme und Webseiten erleichtern soll. Die Software ergänzt die Menüleiste von macOS um ein individuell konfigurierbares Menü, über das sich auch Kurzbefehle ausführen lassen. Super Menu kostet einmalig 4 Euro und setzt macOS 27 oder neuer voraus.

Nutzer können die gewünschten Einträge per Drag-and-drop hinzufügen und anschließend nach eigenen Vorstellungen anordnen. Dabei lassen sich verschiedene Bereiche und Untermenüs erstellen. Programme lassen sich ähnlich wie im macOS-Dock als Symbole in einer Leiste darstellen.

Das Menü lässt sich über die Menüleiste oder per Tastaturkürzel direkt an der Position des Mauszeigers öffnen. Einzelne Bereiche lassen sich so konfigurieren, dass sie nur bei der Verwendung bestimmter Programme oder beim Gedrückthalten der Wahltaste angezeigt werden.

Ordner und Dateien direkt durchsuchen

Super Menu bietet zudem die Möglichkeit, Ordner direkt zu durchsuchen. Dateien lassen sich über die integrierte Quick-Look-Vorschau betrachten, ohne dafür den Finder öffnen zu müssen. Für jeden Ordner lassen sich dabei individuelle Sortier- und Filterregeln festlegen. So werden beispielsweise nur PDF-Dateien oder kürzlich hinzugefügte Dokumente angezeigt.

Auch gespeicherte Suchanfragen aus dem Finder werden unterstützt. Darüber hinaus können Nutzer Dateien über das Menü kopieren, in andere Ordner einfügen oder Laufwerke auswerfen.

Schnellzugriff auf Kurzbefehle und Zwischenablage

Super Menu unterstützt Apples Kurzbefehle-App und kann deren Inhalte automatisch übernehmen. Damit lassen sich häufig verwendete Automatisierungen direkt über das Menü ausführen. Ebenso ist der Zugriff auf zuletzt geöffnete Dateien, laufende Programme und den aktuellen Inhalt der Zwischenablage möglich.

Über spezielle Verknüpfungen können zudem Funktionen anderer Anwendungen aufgerufen werden. So lassen sich beispielsweise Texte aus der Zwischenablage oder zuvor eingegebene Suchbegriffe an die jeweilige Anwendung übergeben.