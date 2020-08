Super Corona World: Auch als Mac-Download

Das Bohemian Browser Ballett, ein Kollektiv aus Aktionskünstlern, Medienschaffenden und Filmemachern hat mit Super Corona World ein weiteres Browser-Spiel veröffentlicht, das an ähnlich nostalgisch angestrichene Zeitgeist-Titel wie das Prügelspiel „Bundesfighter 2 Turbo“ (zum Bundestagswahlkampf 2017) oder auch die „Game Royale“-Serie der Kölner TV-Produktionsfirma „bildundtonfabrik“ aus dem Böhmermann-Umfeld erinnert.

Super Corona World ist dabei als klassische Streetfighter-Hommage angelegt, die mit verpixelten Grafiken, einem stimmigen Chiptune-Soundtrack und einer einfach gehalten Steuerung antritt und euch in die Fußstapfen einer Krankenschwester steckt, die nach einem harten Arbeitstag einfach nur noch mal in den Supermarkt will, um hier die typischen Erledigungen abzuhaken.

Auf dem Weg dorthin lauern zahlreiche Gefahren, die das Spiel in Form von Kindern,

Jogger, Sonnenanbetern, Nachbarn, Preppern und Party-People abbildet und euch zum Desinfizieren der möglicherweise schon Coron-Infizierten Infektionsgefahren auffordert.

Das „Game zur Krise“ lässt sich in kompatiblen Browsern spielen, kann als 50MB kleiner Download (entpackt benötigt die Mac-App etwa 150MB) aber auch offline gesichert und im Vollbild ohne anliegende Internetverbindung gespielt werden.

Verantwortet wird die Produktion des Bohemian Browser Ballett – diese haben im vergangenen Jahr übrigens den Grimme-Preis in der Kategorie „Kinder und Jugend“ verliehen bekommen – vom jungen Runfunkangebot FUNK, das ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) ist.

Für einen schnellen Vorgeschmack empfehlen wir den Blick in das eingebettete 40-Sekunden-Video, das wie das Spiel selbst, kontrovers bewertet wurde.

Kleine Anmerkung: Im Spiel lassen sich nicht nur die Pfeiltasten, sondern auch die klassische WASD-Belegung nutzen.