Apple TV+ bringt neue Reality Show, Amazon Switch Reloaded

Immer wenn sich Apple selbst zum hauseigenen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ äußert, dann mit höchster Anerkennung für das eigene kreative Schaffen. Apple TV+ heißt es in der Kurzbeschreibung des Konzerns, sei der erste Video Abonnement-Service, der ganz auf Originals setzt und die kreativsten Storyteller der Welt mit einer Plattform versorgt.

Apple: My Kind of Country

Und was sollen wir sagen, die „die kreativsten Storyteller“ scheinen als nächstes die Geschichte einer Country-Song-Reality-Casting-Show erzählen zu wollen. So hat Apple jetzt die Produktion der Musik-Serie „My Kind of Country“ angekündigt, bei der es um die Suche nach unkonventionellen und außergewöhnlichen Country-Musik-Talenten gehen soll.

Produziert wird “My Kind of Country” von Reese Witherspoon, Jason Owen und Izzie Pick Ibarra. Die Serie, so Apple vollmundig, soll das Genre des Musikwettbewerbs mit einer frischen, neuen dokumentarischen Sensibilität revolutionieren.

Nach Angaben des Konzerns soll die Eigenproduktion kulturelle und musikalische Barrieren im Country-Musik-Raum überwinden und innovative Musiker einladen.

Amazon: Binge Reloaded

Etwas konventioneller geht es da bei Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video zu. Hier hat man einen Neuaufguss der 2007 gestarteten Sketch-Serie Switch Reloaded angekündigt. Diese soll unter dem Titel „Binge Reloaded“ bereits Ende 2020 starten und mit Michael Kessler und Martin Klempnow sogar auf zwei Gesichter der Originalbesetzung setzen.

Die neue, vorerst auch acht Episoden angelegte Comedy-Show zeigt in sketchartigen Clips den Querschnitt eines fiktiven TV-Abends – inklusive bekannter und beliebter Streaming- und Fernseh-Momente und -Figuren.

Statt wie Apple auf die Ausstrahlung im Wochenrhythmus zu setzen, wird Amazon alle acht Folgen der ersten Staffel auf einen Schlag veröffentlichen. Die Laufzeit pro Episode beträgt 30 Minuten.