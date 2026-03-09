SubList hilft beim Überblick über laufende Abos

Vor ein paar Wochen haben wir die App cmd+x erwähnt, mit deren Hilfe man die Windows-Funktion Command+X auch auf dem Mac zum Ausschneiden von Dateien verwenden lässt. Vom gleichen Entwickler stammt die App SubList, die dabei helfen soll, laufende Abonnements übersichtlich zu verwalten und einen besseren Überblick über regelmäßige Ausgaben zu behalten.

Wir haben bereits mehrere iOS-Apps vorgestellt, die sich mit der Verwaltung von Abonnements befassen. Bei SubList handelt es sich um eine Universal-App, die neben iPhone und iPad auch für den Mac optimiert ist. Es mag Ansichtssache sein, aber für solche Aufgaben scheint uns der große Bildschirm und eine vernünftige Tastatur in der Regel besser geeignet.

Alle Abo-Informationen an einem Ort

Mit SubList lassen sich alle wichtigen Informationen zu einem Abo zentral erfassen. Dazu gehören Preis und Währung sowie der jeweilige Abrechnungszyklus. Ergänzend lassen sich Abonnements in Kategorien einordnen, individuell gestaltete Symbole hinterlegen und zusätzliche Notizen oder Links zu den zugehörigen Webseiten speichern. Auch Einführungsangebote lassen sich berücksichtigen. Zudem können die verwendeten Zahlungsmethoden hinterlegt werden.

Die Anwendung berechnet automatisch, wann die nächste Zahlung fällig ist und zeigt dies in einer Kalenderansicht an. Optional kann man Benachrichtigungen aktivieren und die Fälligkeitstermine zudem in Apples Erinnerungen-App hinterlegen.

Erinnerungen und Auswertungen

Ein Dashboard zeigt eine Aufschlüsselung der Kosten nach Tag, Woche, Monat oder Jahr. Auswertungen nach Kategorien oder nach verwendeten Zahlungsmethoden geben zusätzliche Einblicke und Diagramme zeigen Entwicklungen über längere Zeiträume. Die Daten lassen sich jederzeit auch als CSV-Datei exportieren.

SubList lässt sich kostenlos laden und mit maximal drei Abos ausprobieren. Diese Einschränkung wird zum Jahrespreis von 6,99 Euro oder durch einen Einmalkauf für 9,99 Euro aufgehoben.