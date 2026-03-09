MacBook Neo: Auch Reparatur günstiger als bei anderen Macs

Zwei Tage vor dem Verkaufsstart des MacBook Neo hat Apple die Reparaturpreise für das neue Notebook veröffentlicht. Das MacBook Neo ist nicht nur beim Kauf deutlich günstiger, als der Rest der Apple-Notebooks erhältlich, auch bei den Reparaturen spart man deutlich gegenüber den restlichen Geräten.

Grundsätzlich profitiert man als Käufer des MacBook Neo ja zunächst noch von der Herstellergarantie. Wenn tatsächlich Reparaturkosten anfallen, so handelt es sich um selbstverschuldete Beschädigungen. Mit Apples Zusatzversicherung AppleCare kann man die dann anfallenden Kosten abfedern.

Eine Display-Reparatur kostet beim MacBook Neo mit AppleCare lediglich 59 Euro. Bei den restlichen Apple-Notebooks muss man hierfür 99 Euro bezahlen. Genauso verhält es sich bei Beschädigungen des äußeren Gehäuses. Auch hier bezahlt man beim MacBook Neo mit AppleCare nur 59 Euro, bei anderen Geräten 99 Euro. Für alle sonstigen unabsichtlichen Beschädigungen berechnet Apple bei einem mit AppleCare geschützten MacBook Neo 179 Euro, während man sonst 259 Euro in die Hand nehmen muss.

Versicherung für 55 Euro im Jahr

Für die Zusatzversicherung AppleCare fallen beim MacBook Neo entweder 54,99 Euro pro Jahr oder für drei Jahre pauschal 149 Euro an. Auch hier liegt der Preis für das neue Notebook deutlich unter dem, was man für andere Notebooks von Apple bezahlt.

Beim MacBook Air werden jährlich mindestens 79,99 Euro oder 219 Euro für drei Jahre fällig. Beim MacBook Pro steigt dieser Preis je nach Modell auf bis zu 159,99 Euro im Jahr oder 429 Euro für drei Jahre.

Ohne AppleCare nur mit Angebot

Ohne diese Versicherung nennt Apple aktuell nur die Kosten für einen Akkutausch. Hierfür werden beim MacBook Neo 169 Euro veranschlagt. Bei allen sonstigen Schäden nennt Apple keine Festpreise, sondern erstellt im Anschluss an eine Überprüfung einen personalisierten Kostenvoranschlag.