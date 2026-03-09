FRITZ!Box 5690 Pro: Matter-Unterstützung kommt per Update

Die FRITZ!Box 5690 Pro soll im Nachhinein mit dem Smarthome-Standard Matter kompatibel werden. Der Berliner Hersteller FRITZ!, früher unter dem Namen AVM bekannt, will den Funktionsumfang des Routers per Update erweitern.

Die Matter-Integration soll zunächst im Rahmen eines öffentlichen Beta-Tests bereitgestellt werden. Später wird die Funktion dann in die reguläre Software des Geräts integriert.

Beta-Test über FRITZ! Labor

Die Beta-Tests bei FRITZ! laufen unter der Bezeichnung FRITZ! Labor. Die jeweiligen Vorabversionen der Router-Betriebssysteme können auf der zugehörigen Webseite geladen und manuell auf den Geräten installiert werden.

FRITZ! zufolge soll in Kürze eine neue Labor-Version für die FRITZ!Box 5690 Pro bereitstehen, die das Gerät dann erstmals um die Unterstützung von Matter erweitert. Damit lassen sich die mit dem Router verbundenen Smarthome-Geräte von FRITZ! sowie kompatible Smarthome-Geräte anderer Hersteller in Systeme wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa integrieren.

Neuer Heizkörperthermostat FRITZ!Smart Thermo 303

FRITZ! hat darüber hinaus mit dem FRITZ!Smart Thermo 303 einen Neuzugang in seinem Smarthome-Sortiment angekündigt. Das Gerät ergänzt das bereits erhältliche Modell Thermo 302 und soll über zusätzliche Schutzmechanismen gegen Manipulation verfügen.

Für die Heizungssteuerung steht in Verbindung mit dem neuen Thermostat ein Wochenzeitplan zur Verfügung, der bis zu acht Schaltpunkte pro Tag erlaubt. Zusätzlich kann eine individuelle Temperaturabweichung eingestellt werden. Der Temperaturverlauf der vergangenen 24 Stunden lässt sich aufzeichnen und einsehen.

Die Erkennung offener Fenster kann die Heizleistung vorübergehend reduzieren, um Energie zu sparen. Die Funktion lässt sich in der Empfindlichkeit anpassen oder alternativ über einen Tür- oder Fensterkontakt auslösen.

Weitere Details will FRITZ! zu einem späteren Zeitpunkt nennen, dann darf man auch Informationen zum Preis und dem Marktstart erwarten.