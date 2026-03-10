Studio Display XDR: Apple erklärt neue Farbtechnik

Apple hat ein technisches Whitepaper (PDF-Download) zum neuen Studio Display XDR (ab 3.499 Euro) veröffentlicht und darin Details zur Displaytechnik sowie zu künftigen Kalibrierfunktionen vorgestellt. In der Dokumentation geht Apple auf ein neues Farbmodell für die Messung von Displays sowie eine geplante Funktion zur vollständigen Neukalibrierung ein.

Neue Kalibrierfunktion für Profis

Laut Apple soll ein kommendes Softwareupdate eine Funktion namens „Full Calibration“ einführen. Damit können Nutzer die Anzeigeeigenschaften des Monitors mithilfe professioneller Messgeräte neu einstellen. Ziel ist es, Farbgenauigkeit und Helligkeit langfristig stabil zu halten oder an bestimmte Produktionsumgebungen anzupassen.

Bei dieser vollständigen Kalibrierung werden unter anderem Weißpunkt, Farbkoordinaten, Helligkeit und Gammawert neu berechnet. Voraussetzung ist ein kompatibles Messgerät. Die Anpassung erfolgt auf Hardwareebene des Displays und gilt anschließend für alle voreingestellten Farbprofile.

Apples neue Mac-Bildschirme: Studio Display und Studio Display XDR

Schon ab Werk werden die Geräte einzeln kalibriert ausgeliefert. Apple stellt zusätzlich mehrere Referenzmodi bereit, die sich an gängigen Farbräumen aus Film, Fotografie oder Druck orientieren. In professionellen Produktionsketten können diese Modi genutzt werden, um eine möglichst konsistente Darstellung über verschiedene Arbeitsplätze hinweg zu erreichen.

Neues Farbmodell „Apple CMF 2026“

Neben der Kalibrierfunktion beschreibt das Whitepaper ein neues System zur Farbmessung mit der Bezeichnung Apple CMF 2026. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Methode zur Beschreibung menschlicher Farbwahrnehmung.

Apple CMF 2026 soll diese Abweichungen reduzieren, indem die Berechnung stärker an der tatsächlichen Wahrnehmung des menschlichen Auges orientiert wird. Jedes Studio Display XDR wird laut Apple bereits im Werk mit diesem System vermessen und kalibriert. Gleichzeitig bleibt die Unterstützung des älteren CIE-1931-Standards erhalten, damit bestehende Produktionsabläufe weiterhin funktionieren.