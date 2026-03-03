Apple hat neue Mac-Bildschirme vorgestellt. Mit einem neuen Studio Display und einem neuen Studio Display XDR will das Unternehmen weiterhin unterschiedliche Zielgruppen im privaten und professionellen Bereich ansprechen.

Neues Studio Display für Alltagsnutzer

Das neue Studio Display wird von Apple weiterhin als Monitor für den Mac-Alltag und für gängige kreative Arbeiten eingestuft. Es kommt mit einem 27-Zoll-Panel mit 5K-Auflösung, das eine Helligkeit von bis zu 600 Nits sowie einen erweiterten Farbraum unterstützt.

Neu und längst überfällig ist die verbesserte integrierte 12-Megapixel-Kamera mit automatischer Bildausschnitt-Nachführung und der Möglichkeit, begleitend eine Draufsicht auf den Schreibtisch einzublenden. Für Ton- und Videokonferenzen sind laut Apple zudem ein Mikrofon-Array und ein Lautsprechersystem mit Raumklang-Funktion verbaut.

Studio Display XDR ersetzt Pro Display XDR

Das neue Studio Display XDR löst Apples Pro Display XDR ab und soll professionelle Anwender ansprechen, die unter anderem mit HDR-Inhalten, 3D-Rendering oder farbkritischen Workflows arbeiten. Technisch setzt das Modell auf Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 2.304 Dimmzonen. Apple gibt eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.000 Nits bei HDR-Darstellung an, bei SDR sollen bis zu 1.000 Nits möglich sein. Hinzu kommt eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die Möglichkeit zur variablen Anpassung der Bildrate soll je nach Inhalt ruckelfreie Bewegungen unterstützen, etwa bei Video oder grafikintensiven Anwendungen.

Beide Displays verfügen über zwei mit Thunderbolt 5 kompatible Anschlüsse und ermöglichen damit die direkte Verbindung für Zubehör oder das Durchschleifen weiterer Monitore. Angeschlossene Notebooks können beim Studio Display mit 96 Watt und beim Studio Display XDR mit bis zu 140 Watt Ladeleistung versorgt werden. Daneben stehen bei beiden Displays ebenfalls zwei USB-C-Ports zur Verfügung.

Die Bildschirme sind wahlweise mit Standardglas oder mit entspiegelter Nano-Textur erhältlich. Auch beim Standfuß gibt es wieder unterschiedliche Varianten: Das Studio Display startet mit einem neigungsverstellbaren Fuß, das XDR-Modell mit einer neig- und höhenverstellbaren Lösung. Optional sind auch VESA-Adapter für beide Geräte sowie ein neigungs- und höhenverstellbarer Fuß für das Studio Display erhältlich.

Preislich geht es beim Studio Display bei 1.699 Euro los. Das Studio Display XDR ist ab 3.499 Euro erhältlich.