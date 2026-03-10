Recherche statt nur Faktencheck
„Rabbit Hole“: ARD startet neues Format gegen Desinformation im Netz
Mit Rabbit Hole startet die ARD ein neues journalistisches Format, das sich gezielt mit Desinformation auf Social-Media-Plattformen beschäftigt. Die Sendung wird von der Tagesschau gemeinsam mit dem NDR produziert und soll zeigen, wie falsche oder irreführende Inhalte im Internet entstehen und verbreitet werden.
Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das Ergebnis eines Faktenchecks. Das Format dokumentiert auch den Weg der Recherche. Die Moderatoren führen das Publikum Schritt für Schritt durch den Verifikationsprozess. Dabei zeigen sie unter anderem, wie Quellen überprüft werden, welche digitalen Werkzeuge bei der Analyse von Bildern und Videos helfen und wie sich Netzwerke hinter viralen Inhalten identifizieren lassen.
Das Projekt richtet sich besonders an jüngere Nutzer. Nach Einschätzung der Redaktion beziehen viele Menschen unter 35 Jahren einen großen Teil ihrer Informationen aus sozialen Netzwerken. Gleichzeitig verbreiten sich dort Falschbehauptungen, manipulierte Inhalte und KI-generierte Videos besonders schnell.
Erste Folge untersucht virale Gesundheitstipps
In der ersten Ausgabe widmet sich „Rabbit Hole“ einem Trend auf Plattformen wie TikTok und Instagram. Dort verbreiten sich derzeit KI-generierte Videos, in denen sprechendes Gemüse vermeintliche Gesundheitstipps gibt. Einige Clips behaupten etwa, bestimmte Lebensmittel könnten Krebs bekämpfen oder Diabetes besser behandeln als Medikamente.
Die Recherche zeigt jedoch, dass hinter solchen Inhalten teilweise kommerzielle Interessen stehen. Einige der Accounts verweisen auf kostenpflichtige Abnehmprogramme oder digitale Ratgeber. Nutzer werden über Kommentare oder Nachrichten auf externe Webseiten geleitet, auf denen Beratungsgespräche oder Coachingangebote angeboten werden.
Mit „Rabbit Hole“ wollen die Verantwortlichen daher nicht nur einzelne Falschbehauptungen widerlegen. Das Format soll auch vermitteln, wie Desinformation aufgebaut ist und wie sich Nutzer selbst ein kritisches Urteil über Inhalte in ihren sozialen Netzwerken bilden können.
Zuletzt hatte die ARD die Abschaltung der drei Spartenkanäle ARD alpha, tagesschau24 und ONE angekündigt.
