Spätestens Anfang kommender Woche werden wir weitere Updates für Apples Betriebssysteme sehen. Aus den technischen Daten der gestern von Apple vorgestellten neuen Bildschirmmodelle Studio Display und Studio Display XDR geht hervor, dass diese am Mac mindestens macOS Tahoe 26.3.1 benötigen. Wer die neuen Geräte als Monitor für das iPad verwenden will, muss mindestens iPadOS 26.3.1 auf seinem Tablet installiert haben.

Da Apple die neuen Displays ab Mittwoch, dem 11. März, ausliefern will, dürften die für den Betrieb benötigten Softwareversionen spätestens Montag oder Dienstag in der kommenden Woche bereitgestellt werden.

Apple-Prozessoren werden vorausgesetzt

Doch diese Softwarevoraussetzungen sind nicht die einzigen Einschränkungen, die für die neuen Apple-Bildschirme gelten. Sowohl das neue Apple Studio Display als auch das Studio Display XDR setzen zwingend voraus, dass der damit genutzte Mac mit einem Apple-Prozessor ausgestattet ist. Windows-Computer sind hier ohnehin außen vor.

Wer beim Studio Display XDR die maximale Bildwiederholrate von 120 Hz nutzen will, muss zwingend über einen Mac mit einem besonders leistungsfähigen beziehungsweise recht aktuellen Apple-Prozessor verfügen. Mac-Modelle mit den Prozessoren M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 und M3 unterstützen das Studio Display XDR lediglich mit bis zu 60 Hz. Alle anderen Funktionen des Studio Display XDR werden dagegen von allen kompatiblen Macs unterstützt.

120 Hz begrenzen die Auswahl deutlich

Bei der Nutzung der Bildschirme am iPad sind die Einschränkungen noch gravierender. Lediglich das neueste iPad Pro mit M5-Prozessor unterstützt am Studio Display XDR eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Bei allen anderen kompatiblen iPad-Modellen ist die Anzeige auf 60 Hz limitiert. Konkret lassen sich sowohl das neue Studio Display als auch das Studio Display XDR mit dem iPad Pro (M4 und M5), dem 12,9" iPad Pro (3.–6. Generation), dem 11" iPad Pro (1.–4. Generation), dem iPad Air (M2, M3 und M4) und dem iPad Air der 5. Generation verwenden.