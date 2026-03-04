Diese Macs und iPads sind kompatibel
Neue Studio-Displays verlangen macOS 26.3.1 und Apple-Prozessoren
Spätestens Anfang kommender Woche werden wir weitere Updates für Apples Betriebssysteme sehen. Aus den technischen Daten der gestern von Apple vorgestellten neuen Bildschirmmodelle Studio Display und Studio Display XDR geht hervor, dass diese am Mac mindestens macOS Tahoe 26.3.1 benötigen. Wer die neuen Geräte als Monitor für das iPad verwenden will, muss mindestens iPadOS 26.3.1 auf seinem Tablet installiert haben.
Da Apple die neuen Displays ab Mittwoch, dem 11. März, ausliefern will, dürften die für den Betrieb benötigten Softwareversionen spätestens Montag oder Dienstag in der kommenden Woche bereitgestellt werden.
Apple-Prozessoren werden vorausgesetzt
Doch diese Softwarevoraussetzungen sind nicht die einzigen Einschränkungen, die für die neuen Apple-Bildschirme gelten. Sowohl das neue Apple Studio Display als auch das Studio Display XDR setzen zwingend voraus, dass der damit genutzte Mac mit einem Apple-Prozessor ausgestattet ist. Windows-Computer sind hier ohnehin außen vor.
Wer beim Studio Display XDR die maximale Bildwiederholrate von 120 Hz nutzen will, muss zwingend über einen Mac mit einem besonders leistungsfähigen beziehungsweise recht aktuellen Apple-Prozessor verfügen. Mac-Modelle mit den Prozessoren M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 und M3 unterstützen das Studio Display XDR lediglich mit bis zu 60 Hz. Alle anderen Funktionen des Studio Display XDR werden dagegen von allen kompatiblen Macs unterstützt.
120 Hz begrenzen die Auswahl deutlich
Bei der Nutzung der Bildschirme am iPad sind die Einschränkungen noch gravierender. Lediglich das neueste iPad Pro mit M5-Prozessor unterstützt am Studio Display XDR eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Bei allen anderen kompatiblen iPad-Modellen ist die Anzeige auf 60 Hz limitiert. Konkret lassen sich sowohl das neue Studio Display als auch das Studio Display XDR mit dem iPad Pro (M4 und M5), dem 12,9" iPad Pro (3.–6. Generation), dem 11" iPad Pro (1.–4. Generation), dem iPad Air (M2, M3 und M4) und dem iPad Air der 5. Generation verwenden.
Schon heftig mit der Kompatibilität.
Nicht nur heftig. Sondern lächerlich. Ein Monitor, den man nicht einfach an jedes Gerät anschließen kann. Das kann sich nur Apple erlauben.
Kann man doch. Erzähl keinen Quatsch.
Für jeden Monitor gilt nebenbei: er kann nur anzeigen, was der Zuspieler hergibt.
Dann bin ich raus. Ich hatte auf ein besseres I/O set up gehofft, um privaten Mac und einen Firmen PC daran zu betreiben. Aber wie ich lese ist selbst der Betrieb mit Macs stark eingeschränkt. Warum schränkt man die Zielgruppe so stark ein? Naja, wenigstens ist jetzt die Katze aus dem Sack und man braucht nicht mehr auf Apple zu warten. Dann muss es halt notgedrungen eines der anderen am Markt befindlichen 5k Displays werden.
Du kannst doch alle Geräte anschließen.
Ein paar Monate warten dann wirds schon günstiger :))
Das ist doch wieder eine in keinster Weise nachvollziehbare und künstlich herbeigeführte Beschränkung.
Eine Frechheit.
Wieso Beschränkung?
Das die 120hz nur bei manchen Modellen unterstützt werden, ist bei allen anderen Herstellern genauso.
Du kannst trotzdem jedes Gerät anschließen und es werden dir Bilder angezeigt.
EU zu Rettung (Öffnung)? (:
Wenn ich über die Apple Store App auf dem iPhone oder iPad gehe steht sogar iPadOS 26.4 da
Ein Witz dass die 120hz nur beim XDR angeboten werden.