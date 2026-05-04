Apple stellt neue Pride Collection für Apple Watch, iPhone und iPad vor

Apple hat seine neue Pride Collection vorgestellt. Die diesjährige Kollektion umfasst ein neues Pride Edition Sportarmband für die Apple Watch, das Zifferblatt „Pride Luminance“ sowie passende Hintergrundbilder für iPhone und iPad. Mit der Sonderedition will Apple LGBTQ+-Communities weltweit während des Pride Month und darüber hinaus feiern.



Apple setzt beim neuen Sportarmband auf ein gewebtes Design aus Nylongarn. Insgesamt kommen für die Sonderedition elf Farben zum Einsatz, die ineinander übergehen und so ein lebendiges Regenbogenmuster ergeben sollen. Apple beschreibt das Design als fröhlich und lebendig. Es soll die unterschiedlichen Identitäten widerspiegeln, die LGBTQ+-Communities weltweit prägen.

Das Pride Edition Sportarmband ist in den Größen 40 mm, 42 mm und 46 mm erhältlich. Damit deckt Apple die aktuellen Gehäusegrößen der Apple Watch ab und ermöglicht zugleich die Nutzung mit mehreren älteren Modellen.

Zifferblatt und Wallpaper folgen mit Softwareupdate

Zum neuen Armband gehört auch das Zifferblatt „Pride Luminance“. Die Farben sollen sich darin „lebendig reflektieren“ und so den Eindruck von Bewegung vermitteln. Das Zifferblatt steht in zwei geometrischen Varianten bereit. Die radiale Darstellung richtet farbige Strahlen an den Stundenmarkierungen aus. Die vertikale Variante greift dagegen die linearen Streifen des Armbands auf. Zusätzlich sollen Nutzerinnen und Nutzer weitere Farboptionen wählen können, um das Zifferblatt stärker an den eigenen Stil anzupassen.

Neben dem Zifferblatt stellt Apple auch passende Hintergrundbilder für iPhone und iPad bereit. Diese greifen das Design der Pride Collection auf und sollen ebenfalls anpassbare Farben bieten. Verfügbar werden die neuen digitalen Inhalte allerdings nicht sofort. Apple nennt watchOS 26.5, iOS 26.5 und iPadOS 26.5 als Voraussetzung.

Seit Jahren unterstützt Apple LGBTQ+-Communities.

Dass Apple Armband und digitale Inhalte zeitlich voneinander trennt, ist nicht ungewöhnlich. Im vergangenen Jahr hatte Apple das Pride-Armband und neue Hintergrundbilder am 5. Mai angekündigt. Das dazugehörige iPhone-Update iOS 18.5 folgte erst am 12. Mai. Auch diesmal dürfte es also zunächst beim Verkaufsstart des Armbands bleiben, bevor Zifferblatt und Wallpaper per Softwareupdate nachgereicht werden.

Apple verweist auf Unterstützung für LGBTQ+-Organisationen

Apple verbindet die Pride Collection traditionell mit dem Hinweis auf die Unterstützung von Organisationen, die sich für LGBTQ+-Communities einsetzen. Auch in diesem Jahr betont das Unternehmen, entsprechende Gruppen finanziell zu fördern. Die Pride Edition gehört seit Jahren zu den regelmäßig wiederkehrenden Sonderkollektionen für die Apple Watch. Dabei kombiniert Apple meist ein neues Armbanddesign mit passenden digitalen Inhalten für Uhr, iPhone und iPad. Die diesjährige Ausgabe setzt stärker auf fließende Farbübergänge und soll sich durch zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten stärker individualisieren lassen.

Wer das neue Pride Edition Sportarmband kaufen möchte, kann es ab sofort für 49 Euro bestellen. In den Apple Stores soll es ab Ende der Woche verfügbar sein. Das Zifferblatt „Pride Luminance“ sowie die iPhone- und iPad-Hintergrundbilder folgen erst mit watchOS 26.5, iOS 26.5 und iPadOS 26.5. Einen Termin für die Updates nennt Apple bislang nicht.