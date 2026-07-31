Apple-TV-Sommerkino: Neue Serien und eine Leinwand für den Garten

Apple TV schickt im August vier Serien ins Rennen. Den Auftakt übernimmt am kommenden Mittwoch die vierte Staffel von „Ted Lasso“. Es folgen neue Folgen von „Women in Blue“, eine Sportdokumentation über die UConn Huskies und zum Monatsende die Fortsetzung von „Dark Matter“.

„Ted Lasso“ trainiert jetzt die Lady Greyhounds

Am 5. August kehrt Ted Lasso nach Richmond zurück. Statt der bisherigen Herrenmannschaft übernimmt er diesmal ein Frauenfußballteam der zweiten Liga. Die zehn Folgen erscheinen bis zum 7. Oktober jeweils mittwochs. Neben Jason Sudeikis kehren unter anderem Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt und Jeremy Swift zurück. Den ausführlichen Trailer und weitere Apple-TV-Neuigkeiten haben wir bereits Anfang der Woche vorgestellt.

„Women in Blue“ ermittelt weiter

Am 12. August startet die zweite Staffel der mexikanischen Krimiserie „Women in Blue“. María wurde mittlerweile zum Lieutenant befördert und muss sich zwischen den Regeln der Polizei und ihrem Drang nach Aufklärung entscheiden. Der Fund einer ermordeten studentischen Aktivistin führt die Ermittlerinnen zu den Folgen des Studentenmassakers von 1968. Die acht neuen Episoden werden bis zum 30. September im Wochenrhythmus veröffentlicht.

Basketball-Dynastie unter Erfolgsdruck

„The Dynasty: UConn Huskies“ beleuchtet ab dem 21. August den Aufstieg des Frauenbasketballprogramms der University of Connecticut. Unter Trainer Geno Auriemma gewann das Team zwölf nationale Meisterschaften und brachte mehrere Generationen bekannter Spielerinnen hervor.

Die dreiteilige Dokumentation konzentriert sich jedoch nicht nur auf die Erfolge. Sie zeigt auch den Druck, die persönlichen Opfer und die internen Beziehungen hinter einem der erfolgreichsten Programme im amerikanischen Hochschulsport. Alle drei Folgen erscheinen gleichzeitig.

„Dark Matter“ geht über den Roman hinaus

Zum Monatsende wird es wieder komplizierter. Die zweite Staffel von „Dark Matter – Der Zeitenläufer“ startet am 28. August und setzt die Geschichte erstmals vollständig jenseits der Romanvorlage von Blake Crouch fort.

Jason und Daniela Dessen versuchen zunächst, in einer vermeintlich sicheren Welt zur Ruhe zu kommen. Jasons zunehmende Besessenheit von der Box und Danielas Misstrauen bringen die Familie jedoch erneut in Gefahr. Parallel suchen Amanda und Ryan nach einem Weg nach Hause, während Leighton weiter seine Vorstellung einer perfekten Welt verfolgt. Die Staffel umfasst zehn Folgen und läuft bis zum 30. Oktober.

Apple TV als Sommerkino im Garten

Wer die neuen Apple-TV-Serien an warmen Augustabenden im Garten schauen möchte, bekommt die tragbare Valerion-Leinwand aktuell zum reduzierten Preis. Sie bietet eine Bilddiagonale von 120 Zoll und wird mit einem faltbaren Aluminiumrahmen sowie einer Transporttasche geliefert. Der Rahmen wird ohne Werkzeug zusammengesteckt und lässt sich innerhalb weniger Minuten aufbauen. Für windige Abende gehören zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten zur Ausstattung.

Nach dem Filmabend lässt sich die Leinwand wieder zerlegen und in der mitgelieferten Tasche verstauen. Dauerhaft im Freien bleiben sollte sie allerdings nicht. Wer ohnehin über einen mobilen Beamer verfügt, erhält damit eine vergleichsweise große Projektionsfläche für Serien, Filme und Sportübertragungen.