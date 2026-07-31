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Günstige Hue-Play-Alternative

Matter statt Hue Bridge: Govee Light Bars im Angebot
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Amazon bietet die Govee RGBICWW Light Bars aktuell mit einem 10-Euro-Gutschein an. Wird dieser auf der Produktseite aktiviert, sinkt der Preis des aus zwei Lichtleisten bestehenden Sets von 69,99 Euro auf 59,99 Euro.

Govee LED Light Bars

Die beiden Leuchten können auf ihren Standfüßen neben einem Fernseher oder Monitor aufgestellt, liegend verwendet oder rückseitig am Bildschirm befestigt werden. Sie erzeugen farbiges Licht sowie unterschiedliche Weißtöne und können dank RGBICWW-Technik mehrere Farben gleichzeitig darstellen.

Direkt in Apple Home einbinden

Das angebotene Modell unterstützt den herstellerübergreifenden Matter-Standard. Die Lichtleisten lassen sich dadurch ohne separate Govee-Zentrale in Apple Home aufnehmen und gemeinsam mit anderen Geräten in Szenen und Automationen verwenden. Voraussetzung ist eine vorhandene Matter-Steuerzentrale wie ein kompatibler HomePod oder Apple TV.

Über Apple Home stehen grundlegende Einstellungen wie Ein- und Ausschalten, Helligkeit und Farbe zur Verfügung. Aufwendigere Farbverläufe, Musikmodi und die zahlreichen vorgefertigten Szenen bleiben der Govee-Home-App vorbehalten.

Keine automatische Bildsynchronisation enthalten

Govee positioniert die Lichtleisten als Ambiente-Beleuchtung für Fernseher, Monitore und Gaming-Schreibtische. Die Farben werden jedoch nicht automatisch an den aktuellen Bildschirminhalt angepasst. Dafür ist zusätzliche Hardware wie eine kompatible Govee AI Sync Box oder unter Windows die passende Desktop-Software erforderlich.

Govee LED Light Bar 2

Dies gilt ähnlich auch für Philips Hue Play: Die Leuchten allein erzeugen zwar farbiges Umgebungslicht, eine Synchronisierung mit Filmen oder Spielen benötigt aber die Hue-Sync-Anwendung beziehungsweise zusätzliche Hardware.

Deutlich günstiger als Hue Play

Philips verlangt für zwei Hue Play Lightbars regulär rund 140 Euro. Bei Amazon liegt der Preis meist um die 100 Euro. Für den vollständigen Funktionsumfang wird zudem eine Hue Bridge benötigt. Govee ist mit effektiv 59,99 Euro daher für Sparfüchse interessant, die eine einfache Hintergrund- oder Schreibtischbeleuchtung suchen und diese auch über Matter in Apple Home integrieren möchten. Übrigens sind diese leicht mit dem Modell Flow Plus zu verwechseln, die nochmals günstiger sind, aber dafür auch ohne Matter auskommen.

Produkthinweis
Govee LED Light Bars,RGBICWW TV Hintergrundbeleuchtung für Ambiente, Gaming 69,99 EUR

Produkthinweis
Philips Hue White & Color Ambiance Play Lightbar 2er Pack Basis-Set (500 lm), Dimmbare Lichtsäulen mit 16 Mio. Farben... 92,91 EUR 139,99 EUR

Laden im App Store
Govee Home
Govee Home
Entwickler: Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd.
Preis: Kostenlos
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31. Juli 2026 um 17:12 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Govee soll erst mal ihr Matter-Protokoll in Ordnung bringen und ihr solltet sie auch erst dann wieder bewerben.

    Die Ventilatoren haben zum Beispiel wunderbar Matter. Blöd nur, dass deren Matter Protokoll so gut und stabil funktioniert wie ein Pinguin fliegen kann.

  • Govee hat auch eine Home Assistant Integration, funktioniert also da auch

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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