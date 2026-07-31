ifun.de — Apple News seit 2001. 46 781 Artikel

Sprechen statt tippen

Google bringt systemweite KI-Spracheingabe auf den Mac
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Google erweitert seine Gemini-App für den Mac um eine systemweite KI-Spracheingabe. Ein langer Druck auf die Fn-Taste genügt, um gesprochene Inhalte direkt an der aktuellen Cursorposition einzufügen. Die Funktion arbeitet damit nicht nur innerhalb von Gemini, sondern auch in Mail, Nachrichten, Textverarbeitungen und anderen Mac-Anwendungen.

Google Gemini MacOS Diktate

Die native Gemini-App für macOS ist seit April verfügbar. Bislang ließ sie sich vor allem per Tastenkürzel einblenden und konnte geöffnete Fenster oder übergebene Dateien als Kontext verwenden. Die neue Sprachfunktion soll Gemini stärker in alltägliche Arbeitsabläufe integrieren.

Langer Druck auf die Fn-Taste

Standardmäßig startet ein langer Druck auf die Fn-Taste eine intelligente Diktierfunktion. Gemini überträgt das Gesprochene nicht einfach wortgetreu, sondern bereinigt die Eingabe automatisch. Füllwörter wie „äh“ werden entfernt, Korrekturen innerhalb eines Satzes erkannt und der fertige Text passend formatiert.

Das Ergebnis erscheint anschließend direkt an der Stelle, an der sich der Cursor befindet. Im Unterschied zu Apples integrierter Diktierfunktion soll Gemini damit bereits eine sprachlich geglättete Fassung liefern, ohne dass Nutzer den Rohtext anschließend überarbeiten müssen.

Mehr als eine gewöhnliche Diktierfunktion

In den Einstellungen lässt sich zusätzlich die Verarbeitung durch das Gemini-Modell aktivieren. Die KI kann dann den sichtbaren Bildschirminhalt und markierte Elemente berücksichtigen. Nutzer können beispielsweise Text auswählen und per Sprache eine kürzere, freundlichere oder formellere Fassung anfordern.

Auch lokale Dokumente, Bilder und andere Dateien lassen sich markieren und anschließend zusammenfassen oder in neue Inhalte überführen. Google nennt als Beispiel mehrere Tierarztunterlagen, aus denen Gemini eine Zusammenfassung für eine Hundepension erstellt. Ebenso können Bilder per Sprache erzeugt oder vorhandene Entwürfe verändert werden.

Damit baut Google die Mac-App schrittweise zu einem umfassenderen Desktop-Assistenten aus. Bereits im Mai hatte das Unternehmen weitere Funktionen angekündigt, mit denen Gemini lokale Dateien und Arbeitsabläufe auf dem Mac einbeziehen soll.

Zunächst ausschließlich auf Englisch

Die neue Spracheingabe wird weltweit für alle Nutzer der Gemini-App für macOS verteilt. Zum Start wird allerdings ausschließlich Englisch unterstützt. Weitere Sprachen sollen später folgen, einen Termin für die deutsche Sprachunterstützung nennt Google noch nicht.

Die Gemini-App kann kostenlos über die Webseite des Anbieters geladen werden und setzt macOS 15 oder neuer voraus. Je nach gewählter Funktion werden Spracheingaben, Bildschirminhalte und ausgewählte Dateien zur Verarbeitung an Google übertragen.
31. Juli 2026 um 14:33 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.781 weitere hätten wir noch.
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Da warte ich persönlich lieber, bis diese Funktion nativ in macOS integriert ist und dann hoffentlich auch lokal verarbeitet wird.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46781 Artikel in den vergangenen 9047 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven