Streaming-Teaser: Bushido-Doku „Unzensiert“ und „House Of The Dragon“

Nachdem Deutschlands größter Video-Streaming-Dienst bereits mit der BILD-Dokumentation BILD.Macht.Deutschland polarisierte, hat Amazon Prime Video nun angekündigt ab Ende November eine weitere Eigenproduktion ausstrahlen zu wollen, die einmal mehr die Grundlage für hitzige Debatten bieten könnte.

Doku: „Unzensiert – Bushido‘s Wahrheit“

Ab 26. November wird Prime Video die Doku-Serie „Unzensiert – Bushido‘s Wahrheit“ über den Deutsch-Rapper Anis Ferchichi ausstrahlen.

Über sechs Episoden hinweg soll der Musiker seine Perspektive zu den Auseinandersetzungen mit dem Berliner Clan-Milieu zum Besten geben. Prime Video hat den Künstler und seine Familie dafür zwei Jahre lang mit der Kamera beobachtet und bis zum Beginn des nach wie vor laufenden Gerichtsverfahrens begleitet.

„Ja, du ******, jetzt auf einmal, 15 Jahre später, sage ich, wie es wirklich gewesen ist.” Unzensiert: Bushido’s Wahrheit erscheint am 26. November exklusiv bei Prime Video. #BushidoUnzensiert pic.twitter.com/40GnsQdQTd — Prime Video DE (@PrimeVideoDE) October 6, 2021

Prime Video verspricht im Verlauf der Serie tief in das Familienleben des Musikers einzusteigen der seit knapp drei Jahren unter Polizeischutz lebt:

„Fans bekommen exklusive Einblicke in ein Leben zwischen dem Alltag als erfolgreicher Musikproduzent und Rapper, dem Familienleben unter Polizeischutz und dem Versuch, die wohl schwierigsten Jahre für seine Familie bestmöglich zu meistern. Neben seiner Frau Anna-Maria kommen in der Doku-Serie wichtige Akteure aus der Musikindustrie und langjährige Weggefährten des Rappers zu Wort – doch auch Kritiker Bushidos finden in der Serie eine Stimme.“

Game of Thrones: „House Of The Dragon“

Mit „House Of The Dragon“ kündigt sich zudem die Ausstrahlung des ersten „Game of Thrones“-Spinoff an, das von dem amerikanischen Pay-TV-Sender HBO in Auftrag gegeben wurde.

Die Fantasy-Serie, die bereit im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll, hat jetzt ihren ersten Teaser spendiert bekommen, der die Stimmung früher „Game of Thrones“-Episoden ganz gut einzufangen scheint.

Die erste Staffel der neuen Fantasy-Serie soll 10 Folgen beinhalten und spielt 200 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“. Wie schon „Game of Thrones“ soll auch „House Of The Dragon“ auf den Werken des Autoren George R. R. Martin basieren. Noch ist unklar welche Streaming-Dienst die neue Serie hierzulande ausstrahlen wird, wahrscheinlich scheint jedoch die Übertragung auf SKY, wo auch andere HBO-Sendungen für den deutschen Markt angeboten werden.