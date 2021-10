Preiserhöhungen beim Porto: Post legt neue Briefpreise 2022 vor

Bei den Briefpreisen will die Post ab kommendem Jahr jeweils 5 Cent zusätzlich für die Beförderung von Standard-, Kompakt-, Groß- und Maxibriefen verlangen. Mit Blick auf die statistische Menge an Briefen die jeder Bundesbürger im Jahr verschickt (aktuell sind es 10) steigen eure Portokosten 2022 damit voraussichtlich um 50 Cent.

Die „Preisanpassungen“, wie es in der Sprachregelung der Post heißt, orientieren sich an dem Preiserhöhungsspielraum, der in vorläufiger Fassung, ebenfalls heute , von der Bundesnetzagentur bekanntgegeben wurde. Demnach dürfte die Post ihre Entgelte um bis zu 4,6 Prozent – in der vorangegangenen Preisperiode lag dieser Wert noch bei 8,86 Prozent.

