Landesbank Berlin: Amazon- und ADAC-Kreditkarten werden abgestoßen

Bestandskunden der ADAC- und Amazon-Kreditkarten sind gut damit beraten, vorerst abzuwarten. Aktuell darf davon ausgegangen werden, dass sowohl der ADAC als auch Amazon nach neuen Bank-Partnern suchen, die das Kreditkartengeschäft der Bestandskunden weiterführen. Dem Wirtschaftskurier hat der ADAC bereits bestätigt, dass man am ADAC-Kreditkartenprogramm festhalten will – die Railsbank oder Starling werden als mögliche Zukunftspartner gehandelt.

Dies berichtet der Wirtschaftskurier und will in Erfahrung gebracht haben, dass Bestandskunden der beiden Kreditkartenmarken schon bald über die Einstellung der LBB-Tätigkeiten im Kreditkartenmarkt informiert werden.

