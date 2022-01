Beats Fit Pro: Apple gestattet Vorbestellungen

Während die komplett kabellosen In-Ear-Ohrhörer in den USA für 199 Dollar über den Tresen gehen, setzt Apple in Deutschland einen Verkaufspreis von 229,95 Euro an. Als Farbvarianten stehen Schwarz, Weiß, Violett und Grau zur Wahl.

Die Apple-Tochter Beats hat vor ihre als Alternative zu den AirPods Pro gehandelten Ohrhörer Beats Fit Pro vom 28. Januar an in Deutschland verkaufen. DieMöglichkeit Vorbestellungen abzusetzen wurde allerdings vor wenigen Minuten freigegeben und steht auf der Produktseite im Apple Store ab sofort zur Verfügung.

