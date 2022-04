Apple wirbt für den Tag der Erde (und für sich)

Zumindest das weggelassene Ladegerät stößt allerdings nicht nur auf Zuspruch, zumal Apple damit auch keine sichtbare Preisreduzierung verbunden hat. In Brasilien haben Verbraucherschützer eine Geldbuße in Höhe von umgerechnet rund 2 Millionen Euro gegen Apple verhängt, weil das iPhone ohne Ladegerät und zudem mit irreführenden Angaben verkauft wird. Kritikpunkt ist dabei auch, dass Apple die Wasserfestigkeit des iPhone bewirbt, darauf basierende Reparaturansprüche aber verweigert.

Wir haben eben erst darauf aufmerksam gemacht , in welchem Umfang Apple mittlerweile auf Werterhalt und den sorgfältigen Umgang mit Rohstoffen setzt. Im vergangenen Jahr konnte Apple fast 20 Prozent der in allen hauseigenen Produkten verwendeten Materialien aus der Wiederverwertung beziehen.

