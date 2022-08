Strato Mail4You: E-Mail-Paket mit Wunschdomain für einmalig 25 Cent

Zwar sollte man dem geschenkten Gaul ja bekanntlich nicht ins Maul schauen, da Strato Mail4You aber nicht ganz kostenlos ist, sondern immerhin 25 Cent von euch sehen will, dürfen wir zu bedenken geben, dass weitere Domain-Pakete gesichtet werden sollten, ehe ihr die persönlich favorisierte Top-Domain bei Mail4You an die Leine legt.

Kostenlos, so lange das Basis-Postfach mit 250 MB Postfach-Speicher ausreicht. Schon auf der Platzhalter-Seite, die Strato auf strato.de/mail4you bis zum Start des neuen Angebotes geschaltet hat, macht der Anbieter klar, das zusätzliche Funktionen kostenpflichtig gebucht werden müssen. Dazu zählen auch Mailboxen. Wer also nicht nur [email protected] sondern auch [email protected] benötigt, der muss bereits zahlen.

