Mit HomeKit: Neuer Ultraschall-Duftzerstäuber mit 300 ml Tank

VOCOlinc bietet seinen neuen Duftzerstäuber für 59,99 Euro an und liegt damit deutlich über dem Preis, den Meross für sein 400 Milliliter fassendes Konkurrenzprodukt veranschlagt. Dieses wird, leider in sehr fragwürdigem Bambus-Konststoff-Design , für nur 41 Euro angeboten und unterscheidet sich nur marginal von der neuen VOCOlinc-Variante.

Mit Anbindungen an Alexa, Google und Apples Siri ausgestattet, lässt sich der Ultraschall-Duftzerstäuber sowohl über die VOCOlinc-App als auch per Sprachbefehl bedienen. Beeinflussen lässt sich dabei zum einen die Helligkeit und die Lichtfarbe, zum anderen können Anwender zwischen zwei Nebelstufen wählen, mit denen das mit Duftölen gemischte Wasser an die Luft abgegeben werden soll.

Der Hersteller gibt an den Duftzerstäuber für Räume mit einer Größe von bis zu 37 Quadratmetern konzipiert zu haben und stellt drei Timer-Stufen bereit, die den Duftzerstäuber zwei, vier oder sechs Stunden am Stück laufen lassen – zudem ist auch der Dauerbetrieb möglich.

Der neue Ultraschall-Duftzerstäuber gibt in seinen Kenndaten eine Leistung von 10 Watt an und liegt damit 5 Watt unter den 15 Watt des VOCOlinc Flowerbud, scheint ansonsten jedoch weitgehend baugleich zu sein.

