Stopp für Auto- und Display-Projekt: Apple bestätigt Entlassungen

Apple hat in jüngster Zeit einige mit großen Hoffnungen verbundene Entwicklungsprojekte gestoppt. Nicht nur die Arbeit an einem „Apple-Auto“, sondern auch der Versuch, eigene Displays für die Apple Watch zu entwickeln, wurden eingestellt. Bislang wurde diesbezüglich ja nur inoffiziell berichtet, jetzt liegt wenn man so will aber auch eine offizielle Bestätigung vor: Die Umstellungen haben zur Folge, dass Apple allein in Kalifornien mehr als 600 Mitarbeiter entlassen muss.

Symbolbild: Apple

Ein amerikanisches Gesetz schreibt vor, dass Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten mit mindestens 60 Tagen Vorlauf über geplante Massenentlassungen und Werkschließungen informieren müssen. Der sogenannte „Worker Adjustment and Retraining Notification Act“ (WARN) soll Arbeiter, deren Familien und nicht zuletzt auch die betroffenen Gemeinden schützen und dabei unterstützen, eventuelle Folgen bestmöglich abzufangen.

Bloomberg hat die diesbezüglich von Apple gemachten Angaben nun zusammengetragen. Dem zufolge hat der Konzern insgesamt acht verschiedene WARN-Berichte verfasst. Der Großteil der betroffenen Mitarbeiter hat an Apples Auto-Projekt „Titan“ gearbeitet, neben verschiedenen kleineren Ablegern waren hier 371 Angestellte zentral im Hauptquartier des Projekts im kalifornischen Santa Clara tätig. 87 weitere in den Unterlagen aufgeführte Apple-Mitarbeiter sind von der Schließung einer geheimen Entwicklungsstätte betroffen, in der Apple an neuen Bildschirmtechnologien gearbeitet hat.

Viele Betroffene weiter bei Apple

Apple war zwar bemüht, möglichst viele der von den Umstrukturierungen betroffenen Mitarbeiter in anderen Bereichen unterzubringen. Dies ist allerdings nicht in vollem Umfang gelungen. Zumindest ein Teil der ingesamt wohl mehr als 2.000 betroffenen Mitarbeiter hat letzten Berichten zufolge in einem neuen Apple-Forschungsprojekt zum Thema Smarthome-Roboter eine neue Bleibe gefunden.