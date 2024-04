Coachella-Festival: 4 Bühnen im Multiview auf YouTube

Vom 12. April an findet bei Indio in Kalifornien das diesjährige Coachella Valley Music und Arts Festival statt. Die Auftritte von Stars wie Lana Del Rey, Tyler oder auch No Doubt werden zum Teil wieder live bei YouTube zu sehen sein. In diesem Jahr haben sich die Betreiber der Videoplattform jedoch ein besonderes Bonbon einfallen lassen und bieten die Möglichkeit zum Multiview-Erlebnis an.

Natürlich darf man sich fragen, wie sinnvoll die Möglichkeit, auf dem geteilten Bildschirm das Geschehen auf bis zu vier Bühnen gleichzeitig zu verfolgen, bei Musikübertragungen tatsächlich ist. In jedem Fall bietet sich den Coachella-Fans auf YouTube auf diese Weise die Möglichkeit, sicherzustellen, dass sie möglichst nichts verpassen.

Im Multiview kann man sinnigerweise dann auch nur jeweils die Audiowiedergabe von einer einzelnen Bühne aktivieren während in den restlichen Fenstern nur das Bild der Videoübertragung zu sehen ist. YouTube spricht davon, dass es sich dabei um eine Premiere bei weltweiten Musikübertragungen handelt.

YouTube-Kanal und Wiedergabeliste bereits aktiv

Die Live-Übertragung des Coachella-Festivals findet in diesem Jahr zum zweiten Mal bei YouTube statt. Erstmals konnten Nutzer das dortige Festival-Geschehen im vergangenen Jahr weltweit und kostenlos mitverfolgen. Insgesamt läuft das Festival auf sechs Live-Bühnen ab, die allesamt von YouTube übertragen werden. Zwischen den einzelnen Auftritten sollen YouTube-Nutzer sich die Zeit mit ausgewählten redaktionellen Inhalten rund um das Festival und die dort auftretenden Künstler vertreiben können.

Die Übertragung läuft über den offiziellen Coachella-Kanal bei YouTube. Begleitend dazu können sich Nutzer von YouTube Music mithilfe der Wiedergabeliste „Coachella 2024: Das Lineup“ bereits auf das auf zwei Wochenenden verteilte Event einstimmen.

Das vollständige und aktuelle Lineup zum diesjährigen Coachella-Festival könnt ihr hier abrufen.