Steuererklärung 2019: WISO steuer:Mac 2020 zum Aktionspreis

Nach dem Jahreswechsel könnte man sich so langsam an die Steuererklärung 2019 machen. Passend dazu bietet Amazon verschiedene Steuer-Software von WISO, darunter auch WISO steuer:Mac 2020 gerade zum Sonderpreis an.

Das verbreitete und alljährlich aktualisierte Steuer-Tool für den Mac ist heute zum Preis von 19,99 Euro erhältlich, im Mac App Store bieten die Entwickler ihre Software dagegen für 26,99 Euro an. Im Kaufpreis inbegriffen ist die optionale Nutzung der WISO steuer:App auf dem iPad oder von steuer:Web im Browser.

WISO steuer:Mac 2020 hat den Anspruch, beim komfortablen Erstellen der Steuererklärung für das vergangene Jahr zu unterstützen und bietet den folgenden Funktionsumfang:

Software zur Steuererklärung 2019 am Mac inkl. Musterschreiben für Finanzamt-Korrespondenz.

Für alle Einkunftsarten: sämtliche Formulare und Erklärungen: N, R, Kind, KAP, so, G, S, L, 34a, EÜR, FW, V, AV, aus, N-AUS, N-Gre, K, u, etc.

Steuererklärung als Ausdruck und via Internet (ELSTER)

Sofortige Anzeige: Erstattung und Nachzahlung

EÜR, Umsatzsteuer-Voranmeldung; Lohnsteuer-Anmeldung, Fahrtenbuch Automatischer Vergleich von amtlichem Steuerbescheid mit Programmberechnung.

Inklusive Handbuch als PDF.

Falls ihr die Software kauft, vergesst nicht, den Beleg zu archivieren, um die Anschaffungskosten beim Erstellen der Steuererklärung mit abzusetzen.