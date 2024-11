Steuerbetrug: Europäische Netflix-Büros durchsucht

Behörden in Frankreich und den Niederlanden haben die Büros des Video-Streaming-Dienstes Netflix in Paris und Amsterdam durchsucht. Die Ermittlungen, über die die britische BBC zuerst berichtete, stehen im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Steuerbetrug, wie französische Justizkreise mitteilen.

Die beiden Länder sollen bereits seit November 2022 diesbezüglich zusammenarbeiten.

Netflix selbst hat die Durchsuchungen bislang nicht kommentiert, betont nach Angaben von ABC News jedoch, dass das Unternehmen in allen Ländern gesetzestreu handelt. Die niederländische Zentrale in Amsterdam ist das Hauptquartier von Netflix für Europa, den Nahen Osten und Afrika.

Ermittlungen wegen Steuerbetrugs

Die Untersuchungen in Frankreich werden von der Nationalen Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) geführt, die auf Fälle von Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist. Netflix wird vorgeworfen, Einnahmen verschleiert und möglicherweise Schwarzarbeit begünstigt zu haben. Die Ermittlungen umfassen auch Steuerangaben der Jahre 2019 bis 2021.

Berichten zufolge soll Netflix bis 2021 in Frankreich erzielte Umsätze in die Niederlande verlagert haben, um Steuern zu sparen. Nachdem das Unternehmen diese Praxis eingestellt hatte, stieg der offizielle Umsatz in Frankreich 2021 von unter 50 Millionen Euro im Vorjahr auf über eine Milliarde Euro.

Auch in Deutschland gibt Netflix im Impressum eine niederländische Adresse für den Betreiber des Netflix-Dienstes an und verweist auf die Netflix International B.V. in Amsterdam. Die in Berlin ansässige Netflix Services Germany GmbH ist lediglich Vertragspartner und Kontakt für Netflix-Mitglieder.

Aktuelle Netflix-Gebühren in Deutschland

Ermittlungen zur Steuerpraxis nach 2021

Die Behörden prüfen nun, ob Netflix auch nach 2021 weiterhin versucht hat, die Steuerlast in Frankreich zu reduzieren. Netflix ist seit über zehn Jahren auf dem französischen Markt präsent und eröffnete 2020 ein Büro in Paris. Das Unternehmen zählt dort nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Abonnenten.

Nach der jüngsten Preiserhöhung in Spanien warten wir hierzulande auf die nächste Preisanpassung des Videostreaming-Dienstes. Die Kosten für das Standard-Abo mit Werbung werden vermutlich schon bald von 4,99 Euro pro Monat auf 6,99 Euro pro Monat steigen.