Gelbstich beim Kindle Colorsoft: Amazon reagiert auf Nutzerberichte

Die frühen Nutzerrezensionen des erst seit der vergangenen Woche erhältlichen Kindle Colorsoft, Amazons erster E-Reader mit Farbdisplay, könnten deutlich besser ausfallen. Am Bewertungsschnitt nagen jedoch Berichte einzelner Anwender, die von einem gelbstichigen Display berichten, das vor allem im unteren E-Ink-Bereich des Colorsoft auffällt.

Von mehreren Nutzern beobachtet: Ein Gelbstich im unteren Displaybereich

Amazon reagiert auf Nutzerberichte

Keine Woche nach dem offiziellen Verkaufsstart hat der Onlinehändler nun auf die kritischen Nutzerrezensionen reagiert und ein offizielles Statement veröffentlicht, das das Vorhandensein des Fehlers einräumt und eine baldige Fehlerbehebung zusagt.

Amazon erklärt, dass eine geringe Anzahl von Kunden einen gelben Streifen am unteren Rand des Displays des neuen Kindle Colorsoft bemerkt haben soll. Man nehme die Qualität der Produkte sehr ernst, Kunden, die das Problem festgestellt haben, könnten sich an den Kundenservice wenden, um einen Austausch oder eine Rückerstattung zu erhalten. Das Unternehmen arbeite zudem an Anpassungen, um sicherzustellen, dass zukünftige Geräte von diesem Problem nicht betroffen seien.

Frühe Käufer, die von dem Geräteaustausch Gebrauch machen, sollen ihr Gerät dabei so lange weiter nutzen können, bis der Ersatz angekommen ist.

Kindle Colorsoft: Ein durchwachsener Bewertungsschnitt

3-6 Monaten Lieferverzug

Die Qualitätsprobleme haben auch Auswirkungen auf die Lieferzeiten des Kindle Colorsoft. Ursprünglich sollte das Gerät innerhalb von ein bis zwei Tagen nach Bestellung eintreffen, doch die zunehmenden Beschwerden und notwendigen Korrekturen scheinen zu Verzögerungen zu führen. Deutsche Kunden müssten sich laut Amazon nun mindestens drei bis sechs Monate gedulden,

Wie mehrere Anwender auf dem Communityportal reddit.com berichten, soll Amazon Kunden, die negative Bewertungen zum Colorsoft verfasst haben, inzwischen direkt kontaktiert haben, um sich das Problem näher beschreiben zu lassen.

In Deutschland kommt das 289 Euro teure Kindle Colorsoft derzeit auf einen Bewertungsschnitt von 3,0 Sternen.