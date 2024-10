Netflix-Abo mit Werbung wird wohl bald teurer werden

Eine Preiserhöhung in Spanien gibt uns einen Vorgeschmack darauf, was Netflix wohl früher oder später auch in den anderen Euro-Ländern als neues Preismodell durchsetzen wird. Die Monatsgebühren in Höhe von 13,99 Euro für Netflix Standard und 19,99 Euro für Netflix Premium kennen wir ja schon. Das Standard-Abo mit Werbung wird vermutlich aber bald schon 6,99 Euro statt der hierzulande derzeit noch fälligen 4,99 Euro kosten.

In Spanien hat Netflix Standard mit Werbung bislang 5,49 Euro gekostet. Dass sich hier auf kurz oder lang etwas an den Preisen ändern wird, konnte man schon in der vergangenen Woche erahnen. Als Netflix da nämlich seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal der Jahres (PDF) präsentiert hat, wurde insbesondere diese Abovariante lobend erwähnt.

Aktuelle Netflix-Gebühren in Deutschland

Werbe-Abo mit massivem Wachstum

Das Standard-Abo mit Werbung wird von Netflix noch nicht in allen Ländern angeboten. Dort, wo es verfügbar ist, verkauft es sich allerdings besonders gut und hat mehr als die Hälfte aller Neuanmeldungen ausgemacht. Im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr konnte diese Abo-Variante über die vergangenen drei Monate hinweg um 35 Prozent zulegen.

Netflix hat vor zwei Jahren damit begonnen, das Standard-Abo mit Werbung anzubieten und es sollte nicht verwundern, wenn der Preis hierfür noch schrittweise steigt. Der Videodienst dürfte aktuell noch damit beschäftigt sein, den aus seiner Sicht optimalen Preis auszuloten.

Abonnenten nutzen Netflix 2 Stunden pro Tag

Netflix hat in der vergangenen Woche auch interessante Zahlen zu den Nutzungsgewohnheiten seiner Abonnenten vorgelegt. Im Durchschnitt wird das Angebot pro bezahltem Konto jeden Tag rund zwei Stunden lang genutzt. Die Nutzungszeit bei zuvor geteilten Konten habe sich erwartungsgemäß verringert, stattdessen kommen jedoch jene Nutzer neu hinzu, die bislang bei anderen mitgeschaut und nun ein eigenes Netflix-Abonnement haben.

Die letzte Preiserhöhung von Netflix haben wir im Frühjahr gesehen, als die Monatskosten für das Standard-Abo von 12,99 Euro auf 13,99 Euro und für das Premium-Abo von 17,99 Euro auf 19,99 Euro gestiegen sind.