Startup Manager Pro: Volle Kontrolle über Anmeldeobjekte

Der aus den Niederlanden stammende Entwickler Arie van Boxel hat seine App StartupManager von Grund auf überarbeitet. Die Anwendung hört jetzt auf den Namen „Startup Manager Pro“ und startet neu mit Version 1.0.

Nutzer der App müssen sich angesichts der Umbenennung übrigens keine Sorgen machen. Auch mit dem Anhang „Pro“ im Namen bleibt das Programm in vollem Umfang kostenlos. Der Entwickler will damit lediglich zum Ausdruck bringen, dass es sich hierbei um die neue Version des Programms handelt. Die App ist jetzt mit der aktuellen Version von Apples Programmiersprache Swift erstellt, was vor allem für mehr Stabilität sorgen sollte.

Der Entwickler hat „Startup Manager Pro“ ursprünglich für sich selbst geschrieben, um mehr Kontrolle beim Start des Rechners beziehungsweise bei der Anmeldung eines Benutzers ablaufenden Hintergrundprozesse zu haben. In klassischer Freeware-Tradition will van Boxel auch andere Mac-Nutzer von seiner Entwicklung profitieren lassen und bietet die App kostenlos zum Download an.

Die wesentliche Funktion von „Startup Manager Pro“ ist schnell erklärt. Die App erscheint direkt nach der Anmeldung und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, ein zuvor festgelegtes Set an Erweiterungen zu starten. Auf diese Weise kann man beispielsweise für die Arbeit benötigte Hintergrundprozesse zuhause außen vor lassen.

Anmeldeobjekte an WLAN-Netze koppeln

Ergänzend dazu erlaubt es die App, die Reihenfolge festzulegen, in der die Programmerweiterungen geladen werden. So kann man beispielsweise ausgewählte Anwendungen bereits nutzen, während der Startprozess im Hintergrund noch weiterläuft. Wenn man möchte, wird der komplette Startprozess aber auch App für App inklusive Fortschrittsbalken angezeigt.

Neben der grundlegenden Überarbeitung hat „Startup Manager Pro“ in der neuen Version noch eine interessante Funktionserweiterung im Gepäck. Man kann seine selbst erstellten Login-Sets jetzt auch mit bestimmten WLAN-Netzen verknüpfen, sodass beispielsweise in der Schule oder bei der Arbeit automatisch andere Anwendungen bereitgestellt werden, als zuhause.

„Startup Manager Pro“ lässt sich beim Entwickler kostenlos laden. Wenn euch die Anwendung gefällt, könnt ihr euch durch eine Spende erkenntlich zeigen, die Optionen diesbezüglich findet ihr ganz unten auf dieser Seite.