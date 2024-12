Neu bei Netflix: Das kommt im Januar 2025

Netflix hat seine Programmerweiterungen für den kommenden Monat vorgelegt. Abonnenten des Videodienstes dürfen sich im Januar auf ein buntes Portfolio an Neuzugängen freuen, darunter ein neuer Film mit „Wallace & Gromit“ ebenso wie der Agentenfilm „Back in Action“ und eine neue Staffel der Thriller-Serie „The Night Agent“.

Über die in der folgenden Liste aufgeführten Exklusivtitel hinaus nimmt Netflix nächsten Monat auch zwei erfolgreiche ältere Filme als Lizenztitel ins Programm. Vom 16. Januar an wird es bei dem Videodienst die ersten drei Teile von „Zurück in die Zukunft“ und drei „Jurassic Park“-Filme zu sehen geben.

Falls ihr nochmal einen Blick auf die Netflix-Neuheiten im aktuellen Monat Dezember werfen wollt, findet ihr unsere Übersicht hier.

Neue Netflix-Serien im Januar

1. Januar

Ich vermisse dich – Ermittlerin Kat Donovan trifft in einer Dating-App auf ihren vor Jahren verschwundenen Ex-Verlobten und erkennt, dass manche alten Geister besser nicht geweckt werden sollten.

2. Januar

Stranded with my Mother-in-Law – Staffel 2 – Junge Familien sitzen mit ihren Schwiegereltern auf einer paradiesischen Insel fest und unternehmen auf der Jagd nach dem großen Geldpreis eine Selbstfindungsreise.

3. Januar

Love Is Blind: Germany – Das Experiment startet in Deutschland: Begleitet von den Moderatoren Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs sind Deutsche Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Sie sind bereit, sich zu binden, ohne den anderen vorher gesehen zu haben.

– Das Experiment startet in Deutschland: Begleitet von den Moderatoren Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs sind Deutsche Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Sie sind bereit, sich zu binden, ohne den anderen vorher gesehen zu haben. Bandidos – Staffel 2 – Lilís und Miguels Flucht wird jäh unterbrochen, als sie gezwungen wird, sich auf die riskante Suche nach der Feuerträne zu begeben, um ihre Freunde zu retten.

– Staffel 2 – Lilís und Miguels Flucht wird jäh unterbrochen, als sie gezwungen wird, sich auf die riskante Suche nach der Feuerträne zu begeben, um ihre Freunde zu retten. Selling The City – In dieser Reality-Serie bemühen sich stilbewusste New Yorker Immobilienmakler, millionenschwere Geschäfte abzuschließen, während sie mit persönlichen Problemen kämpfen.

4. Januar

When the Stars Gossip

7. Januar

Genombrottet – Ein schockierender Doppelmord bleibt 16 Jahre lang ungelöst, bis sich ein Polizist mit einem Ahnenforscher zusammentut, um den Mörder zu fassen, bevor alle Spuren endgültig verwischen.

8. Januar

Subterran – Das Leben einer jungen Mutter wird auf den Kopf gestellt, als ihr Verlobter ermordet wird und sie sich mithilfe einer falschen Identität vor Verbrechern verstecken muss.

– Das Leben einer jungen Mutter wird auf den Kopf gestellt, als ihr Verlobter ermordet wird und sie sich mithilfe einer falschen Identität vor Verbrechern verstecken muss. Hundselend – Ein erfolgreicher Autor, der von seinem Trauma und einem geheimnisvollen Erpresser verfolgt wird, kehrt in seine Heimatstadt zurück, um sich mit seiner Vergangenheit auszusöhnen.

– Ein erfolgreicher Autor, der von seinem Trauma und einem geheimnisvollen Erpresser verfolgt wird, kehrt in seine Heimatstadt zurück, um sich mit seiner Vergangenheit auszusöhnen. Dubai Bling – Staffel 3 – Wer braucht bei solchen Freunden schon Feinde? Der dysfunktionale Freundeskreis der Superreichen aus Dubai ist zurück und das Drama kann wieder seinen Lauf nehmen.

9. Januar

American Primeval – Eine Mutter und ihr Sohn fliehen vor ihrer Vergangenheit und gründen mit anderen in der rauen Landschaft des amerikanischen Westens eine Gemeinschaft.

– Eine Mutter und ihr Sohn fliehen vor ihrer Vergangenheit und gründen mit anderen in der rauen Landschaft des amerikanischen Westens eine Gemeinschaft. Asura – Als vier grundverschiedene Schwestern im Tokio der 1970er Jahre herausfinden, dass ihr Vater eine Affäre hat, fängt die Fassade ihres scheinbar glücklichen Lebens an zu bröckeln.

– Als vier grundverschiedene Schwestern im Tokio der 1970er Jahre herausfinden, dass ihr Vater eine Affäre hat, fängt die Fassade ihres scheinbar glücklichen Lebens an zu bröckeln. The Upshaws – Teil 6 – Während sie Veränderungen durchleben, bleibt eine Sache immer gleich: Die Upshaws halten zusammen – auch wenn sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen.

– Teil 6 – Während sie Veränderungen durchleben, bleibt eine Sache immer gleich: Die Upshaws halten zusammen – auch wenn sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Ich bin Ilary – Im Mittelpunkt dieser Doku-Serie steht die Moderatorin Ilary Blasi, ihr neues Leben nach der Scheidung und wie sie Karriere, Selbstfindung und neue Liebe unter einen Hut bekommt. https://www.youtube.com/watch?v=/DC0iAe78_HM

10. Januar

Alpha Males – Staffel 3 – Verwirrt wie eh und je, verstricken sich die vier Freunde in weitere Komplikationen, während sie sich mit Vaterschaft, romantischer Anarchie und Sex in einer neuen Ära der Männlichkeit auseinandersetzen.

14. Januar

Raus aus der Single-Hölle – Staffel 4 – Eine neue Gruppe von Singles betritt Inferno auf der Suche nach Liebe. Romantik, Eifersucht und gebrochene Herzen warten – wer wird am Ende den Einen oder die Eine finden?

15. Januar

Außer Kontrolle – Ein Vorfall löst einen internen Konflikt aus, während Mitglieder eines Überfallkommandos mit persönlichen Sorgen und ihren Einsätzen auf der Straße zu kämpfen haben.

16. Januar

XO, Kitty – Staffel 2 – Kitty kehrt für einen Neustart nach Seoul zurück, doch neue Leute, chaotische Liebschaften und Familiengeheimnisse machen ihre Hoffnung auf ein ruhiges Semester zunichte.

17. Januar

Young, Famous & African – Staffel 3 – Afrikas Elite ist wieder da, mit all dem Glanz und Tratsch der Reichen, wo Luxus auf Tradition trifft und jeden Tag ein Drama auf das andere folgt.

22. Januar

W.A.G.s to Riches – Sie mögen zwar die Ehefrauen und Freundinnen bekannter Sportler und Rapstars sein, doch in dieser Reality-Soap haben die intelligenten und stylischen Frauen die Hosen an.

23. Januar

The Night Agent – Staffel 2 – Auf der Jagd nach einem verdächtigen CIA-Agenten landen Peter und Rose im Visier eines skrupellosen Informationshändlers und eines gefährlichen Kriegsverbrechers.

24. Januar

Super Mâles – Ziemlich verblendet – Liebe, Leben und Karriere – vier Freunde mittleren Alters in Paris versuchen, sich in diversen Krisen zurechtzufinden. Wann ist es so schwer geworden, ein Mann zu sein?

29. Januar

Six Nations: Full Contact – Staffel 2 – Neue Trainer und frische Spieler haben das europäische Rugby aufgemischt. Wenn der Anpfiff zur Guinness Six Nations Championship 2024 ertönt, ist noch alles offen.

30. Januar

The Recruit – Staffel 2 – Nach einem neuen Drohbrief findet sich Owen in Seoul wieder. Ein Spion droht, US-Geheimnisse preiszugeben, falls die CIA ihn nicht bei einer gefährlichen Mission unterstützt.

– Staffel 2 – Nach einem neuen Drohbrief findet sich Owen in Seoul wieder. Ein Spion droht, US-Geheimnisse preiszugeben, falls die CIA ihn nicht bei einer gefährlichen Mission unterstützt. Mo – Staffel 2 – Mo versucht verzweifelt, zu seiner Familie zurückzugelangen. Doch neben Asylproblemen und Nebenbeschäftigungen wird auch noch seine Beziehung zu Maria durch einen Rivalen bedroht.

31. Januar

Das Mädchen im Schnee – Staffel 2 – Eine mysteriöse Nachricht führt dazu, dass Journalistin Miren Rojo die Verbindung zwischen einem Mordfall, einem Verschwinden und einer Eliteschule in Málaga untersucht.

Neue Netflix-Filme im Januar

1. Januar

Der Liebesbetrug – Zwei verschuldete Brüder hecken einen Plan aus, um eine reiche Erbin zu täuschen und ihr Zuhause in Neapel zu retten. Doch die Liebe funkt dazwischen.

2. Januar

Cunk of Life – Die todernste Reporterin Philomena Cunk verwirrt Philosophen und Akademiker auf ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens in diesem Mockumentary-Special in Spielfilmlänge.

3. Januar

Umjolo: My Beginning, My End! – Hin- und hergerissen zwischen ihrer Familie und ihrer Lebenslust hinterfragt Mayi ihre baldige Hochzeit, als sie einen charmanten und leidenschaftlichen Saxophonisten kennenlernt.

10. Januar

Ad Vitam – Als ein ehemaliger Elite-Agent und seine schwangere Frau in ihrem Haus überfallen werden, gerät er in eine tödliche Verfolgungsjagd, die ihn mit seiner eigenen schmerzhaften Vergangenheit konfrontiert.

17. Januar

Back in Action – Jahre nachdem Emily und Matt ihre Jobs bei der CIA an den Nagel hängen, um eine Familie zu gründen, fliegt ihre Tarnung auf und sie werden wieder in die Agenten-Welt hineingezogen.

31. Januar

Luccas Welt – Um ihrem Sohn Lucca zu helfen, der an Zerebralparese leidet, reist Barbara mit ihrer Familie für eine experimentelle Behandlung nach Indien. Nach einer wahren Geschichte.

Neue Netflix-Dokus im Januar

1. Januar

Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever – Wie weit würdest du gehen, um ewig zu leben – oder auch nur den Alterungsprozess zu verlangsamen? Dieser aufsehenerregende Dokumentarfilm handelt von Bryan Johnson, einem Mann, der sein Leben dem Alterungsprozess gewidmet hat. Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever taucht ein in Johnsons umstrittenen Wellness-Praktiken, um seine Jugend und Vitalität zu erhalten, und zeigt die Auswirkungen, die diese Reise auf ihn selbst und seine Mitmenschen hat.

7. Januar

Jerry Springer: Kämpfe, Kamera, Action – Diese erstaunliche Doku handelt von der kontroversesten Talkshow der USA und beleuchtet deren Skandale sowohl vor der Kamera als auch hinter den Kulissen.

8. Januar

I am a Killer – Staffel 6 – Verurteilte Mörder erzählen von den Verbrechen, die Leben zerstörten – von einer angeblichen Stammesfehde bis hin zu einem tödlichen Drogendeal.

Neue Comedy, Kids & Anime im Januar

3. Januar

Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln – Kids & Family – Der treue Hund Gromit eilt seinem Herrchen Wallace zu Hilfe, als dessen Hightech-Erfindung außer Kontrolle gerät und ihm ungewöhnliche Verbrechen in die Schuhe geschoben werden.

6. Januar

Meine ganz besondere Hochzeit – Staffel 2 – Anime – Während ihre Beziehung aufblüht, muss sich das Paar neuen Herausforderungen stellen, als Miyo Kiyokas Eltern kennenlernt und ominöse Verschwörer ihren Frieden bedrohen.

7. Januar

Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy – Comedy – In seinem 27. Jahr als Comedian erinnert Gabriel „Fluffy“ Iglesias an die Tücken des Lebens: von Verabredungen über Wohnungseinbrüche bis hin zu turbulenten Flugreisen – Gabriel ist nur dazu da, die Welt vor dem ewigen Ernst zu bewahren.

11. Januar

Sakamoto Days – Anime – Taro Sakamoto, einst der beste Auftragskiller, setzt sich aus Liebe zur Ruhe. Doch als ihn die Vergangenheit einholt, muss er kämpfen, um seine Familie zu schützen.

14. Januar

Ari Shaffir: America’s Sweetheart – Comedy – Ob es um die Freuden der Stereotypisierung oder die Schönheit der Drogensucht geht, Ari Shaffir konzentriert sich in diesem düster-aufmunternden Special auf das Positive.

28. Januar