Zattoo integriert „ARD Krimi“ und „ARD Lindenstraße“ als FAST-Kanäle

Der Videodienst Zattoo hat sein Programm um zwei weitere FAST-Sender erweitert. Nutzer des Angebots haben vom 17. Dezember an die Möglichkeit, auch auf die beiden Themenkanäle „ARD Plus Krimi“ und „ARD Plus Lindenstraße“ zuzugreifen.

Diese beiden sonst kostenpflichtigen ARD-Angebote bekommt man aber auch mit einem Zattoo-Abo nicht einfach so. Die Abkürzung FAST steht für „Free-Ad-Supported-Streaming-TV“, was bedeutet, dass der Zugriff auf die Kanäle zwar kostenlos ist, sich das Angebot jedoch über Werbung finanziert. Insgesamt hat Zattoo mittlerweile mehr als 50 solcher Kanäle im Programm.

Vielseitige Krimiformate und alle Lindenstraße-Folgen

ARD Plus Krimi hat sich auf das Genre Krimi spezialisiert. Das Angebot umfasst eine Auswahl von Krimiserien und -filmen der ARD, darunter gleichermaßen „Cozy-Formate“ wie „Heiter bis tödlich“, Klassiker wie „Großstadtrevier“ und Thriller wie „Manhunt“. Insgesamt verspricht der Anbieter mehr als 150 Stunden Programm mit regelmäßig wechselnden Inhalten.

ARD Plus Lindenstraße stellt die von 1985 bis 2020 aktive deutsche Serie „Lindenstraße“ bereit, die nicht nur als erste deutsche Seifenoper, sondern auch als ein Stück deutscher Fernsehgeschichte gilt. Im Rahmen des Angebots sind sämtliche 1.759 Episoden rund um die Uhr abrufbar, die Gesamtlaufzeit beträgt 879 Stunden. Die Serie war auch für die zahlreichen Gastauftritte bekannt, die die Standardbesetzung der „Lindenstraße“ regelmäßig erweitert haben.

Die beiden neuen Zattoo-Sender sind in HD-Qualität verfügbar. Nutzer können die Inhalte jederzeit pausieren, von vorne starten sowie 7 Tage rückwirkend schauen.

Abos zwischen 6,49 Euro und 13,99 Euro

Zattoo ist eines der teureren IPTV-Angebote in Deutschland, will diesen Umstand aber mit einer breiten Auswahl an Sendern und Mediathek-Inhalten wettmachen. Je nach der gewählten Abostufe hat man nicht nur die Möglichkeit, mehrere Streams parallel, sondern auch eine digitale Videorekorderfunktion zu nutzen.

Die Zahl der verfügbaren TV-Sender wird von Zattoo aktuell mit 220 angegeben. In der Abostufe „Ultimate“ steht ein Teil davon in Full-HD-Auflösung zur Verfügung, die übrigen Sender sind zumeist in Standard-HD-Auflösung abrufbar.