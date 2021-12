Startschuss jetzt: Apple ermöglicht App-Entwicklung auf dem iPad

Apple hat am Mittwochabend die 2016 als Lern-Anwendung in den App Store gestartete Entwicklungsumgebung Swift Playgrounds auf Version 4.0 aktualisiert und ermöglicht mit dem Update der iPad-Applikation nun erstmals die Entwicklung umfangreicher Mobile-Anwendungen direkt auf dem iPad.

Momentan dürfte die Anzahl der Entwickler, die in ihrem Arbeitsalltag lieber auf ein iPad als auf einen Mac setzen würden, noch verschwindend gering sein, perspektivische ist die nun theoretisch geschaffene Möglichkeit, zukünftige Apps für iPhone und iPad direkt auf dem Apple-Tablet entwickeln zu können, jedoch ein wichtiges Signal.

Swift Playgrounds 4.0 setzt zur Installation iPadOS 15.2 und zur Nutzung aller Entwickler-Funktionen das Vorhandensein gültiger Zugangsdaten für App Store Connect und damit einen vorhandenen Entwickler-Account voraus.

Nach wie vor bewirbt Apple die kostenfreie iPad-Applikation als „besten und einfachsten Weg, das Programmieren zu lernen“ und vermittelt mit dem Download spielerisch die Grundlagen der hauseigenen Programmiersprache Swift.

Neues Paketformat mit Xcode kompatibel

Swift Playgrounds 4.0 führt ein neues Projektformat ein, das nach Angaben Apples auf Swift-Paketen basiert und sich nicht nur in Swift Playgrounds auf dem iPad, sondern auch in Xcode auf dem Mac öffnen lässt und den Transfer von angefangenen Projekten zwischen den Plattformen so so einfach wie möglich machen soll.

Die neue Version der Anwendung stellt sich auf Apples offizieller Swift-Playgrounds-Übersicht für Entwickler vor und bringt eine neue App-Vorschau mit, die Eingriffe im Code in Echtzeit anzeigen soll. App-Änderungen werden hier sofort sichtbar und lassen sich anschließend zudem in der neuen Vollbildvorschau in voller Größe begutachten. Um das Rad nicht bei jedem Projekt neu erfinden zu müssen, können bereits fertige Swift-Pakete der Community schnell in eigene Projekte eingebunden werden.