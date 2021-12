Covid-Comeback bei Apple: Maskenpflicht, Store-Schließungen und Verlängerung fürs Homeoffice

Das wieder erstarkende Pandemie-Geschehen hat auch Apples Termin für die Büro-Rückkehr über Bord geworfen. Hatte man bislang den frühen Februar für eine Rückkehr des gesamten Mitarbeiter-Stamms zu den Büroarbeitsplätzen in Cupertino ins Auge gefasst, so sei dieser Termin vorerst ersatzlos gestrichen worden.

Während wir in Deutschland schon länger nicht mehr auf die Idee kommen würden irgendeinen Einzelhändler ohne Maske zu betreten, wurde die Maskenpflicht für den Besuch von Apples US-Filialen in den vergangenen Monaten vielerorts aufgehoben. Nun kehr diese in zahlreichen Locations zurück und git sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher der Geschäfte, unabhängig vom Impfstatus. Allerdings räumt Apple in einem Mitarbeiter-Memo zur wieder eingeführten Maskenpflicht ein, dass Kunden durchaus auf medizinische oder religiöse Gründe verweisen könnten, die das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verhindern würden.

Apple, in den Vereinigten Staaten schon seit Beginn der Coronavirus-Pandemie eindeutig unter den vorsichtigeren Arbeitgebern, hat sich im Angesicht wieder zunehmender Infektionszahlen auf ganzer Linie von der internen Planung verabschiedet, die unter anderem eine baldige Rückkehr der Mitarbeiter in das Hauptquartier vorgesehen hatte .

