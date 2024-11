Stapler Mini: MacBook-Tastaturanpassung per Drag-and-Drop

Die kürzlich veröffentlichte Mac-Anwendung Stapler Mini erlaubt es Mac-Nutzern, ihre MacBook-Tastatur nach eigenen Wünschen zu konfigurieren.

Die kostenfreie Anwendung bietet eine einfache grafische Benutzeroberfläche auf der die Tasten der eigenen MacBook-Tastatur per Drag-and-Drop umkonfiguriert und mit neuen Funktionen belegt werden können. Anschließend gibt Stapler Mini das neu erstellte Layout als JSON-Dateien aus, die in Kombination mit dem bekannten Mac-Werkzeug Karabiner Elements eingesetzt werden kann.

Karabiner Elements, zuletzt im August auf ifun.de berücksichtigt, ermöglicht es Mac-Anwendern schon seit geraumer Zeit Tastaturfunktionen individuell anzupassen. Stapler Mini soll diesen Prozess fortan erheblich vereinfachen.

Einfache Anpassung durch Drag-and-Drop

Stapler Mini zeigt nach dem Start eine MacBook-Tastatur, auf der Tasten mit dem Mauszeiger umkonfiguriert werden können. Die App unterstützt dabei auch erweiterte Funktionen. So lassen sich ausgewählte Tasten auf Wunsch doppelt belegen, sodass unterschiedliche Eingaben in Abhängigkeit von der Haltedauer oder in Kombination mit anderen Tasten möglich sind.

Die App ist für macOS Sonoma und neuer konzipiert und funktioniert sowohl auf Intel-Macs als auch auf solchen mit Apple-Prozessoren. Aktuell werden JIS-, US- und UK-Presets unterstützt, Anwender können jedoch auch eigene Presets anlegen.

Stapler Mini ist kostenlos auf GitHub erhältlich und bietet sich dort als offene Beta zum Download an. Das Tools richtet sich an Tastatur-Nerds die ihrem Keyboard gerne mehrere Funktionsebenen zuweisen möchten und setzt eine gewissen Bekanntheit mit Karabiner Elements voraus.

Tastaturanpassungen auch mit Bordmitteln

Für Nutzer, die nur die Belegung einzelner Tasten ändern möchten, bietet macOS praktische Funktionen, um diese Anpassungen ohne zusätzliche Software vorzunehmen.