Microsoft 365: Copilot wird ins Office-Abo integriert

Der Softwarekonzern Microsoft ist dazu übergegangen, seinen sogenannten Copilot in die Einzel- und Familien-Abonnements der Office Suite Microsoft 365 zu integrieren.

Darauf machen erste Anwender in den Märkten aufmerksam, in denen Microsoft die Umstellung zuerst vorgenommen hat. So haben die Windows-Macher jetzt unter anderem in Australien, Neuseeland, Malaysia, Singapur, Taiwan und Thailand die KI-gestützten Tools Copilot und Designer in die Microsoft 365 Personal- und Family-Abos integriert.

Copilot für Personal- und Family-Abos

Die neuen Funktionen sollen den Nutzern den Zugriff auf KI-gestützte Produktivitäts- und Kreativitätswerkzeuge bieten, die bisher vor allem in den Unternehmensversionen von Microsoft 365 integriert waren.

Copilot war bisher nur für professionelle Anwender in der kostenpflichtigen Copilot-Pro-Variante zugänglich, nun sollen die KI-Werkzeuge nach und nach auch die Schreibtische von Privatanwendern erobern.

Die Entscheidung, die KI-Funktionen auch Privatnutzern anzubieten, begründet Microsoft mit positivem Nutzerfeedback, das in den vergangenen neun Monaten gesammelt worden sei. Mit der Integration von Copilot sollen Microsoft 365-Nutzer in der Lage sein, verschiedene Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote effizienter zu nutzen.

Die einzelnen Anwendungen erhalten durch Copilot spezifische Unterstützung. So soll Copilot in Word bei der Texterstellung helfen, indem es Entwürfe und Gliederungen vorschlägt sowie Texte umformuliert und zusammenfasst. In Excel wird Copilot mit der Analyse von Daten betraut, indem es unter anderem Formeln erstellt und Diagramme generiert. In PowerPoint unterstützt Copilot die Gestaltung von Präsentationen durch Vorschläge für visuelle Elemente und Textinhalte. Outlook-Nutzer erhalten Hilfe beim Verfassen und Strukturieren von E-Mails, und in OneNote bietet Copilot Funktionen zur Ideenfindung und Notizorganisation an.

Sorge vor Preiserhöhung

Die Community beobachtet die Verteilung der neuen KI-Funktionen derweil mit Sorge und bereitet sich auf eine baldige Preiserhöhung der Abokosten für Microsoft 365 vor.

Aktuell kostet der 12-monatige Zugang für Einzelnutzer 56 Euro. Das Familienpaket für bis zu 6 Nutzer in einem Haushalt wird für 77 Euro angeboten. Zudem offeriert Microsoft seit kurzer Zeit eine neue Kauflizenz zum Preis von 149 Euro an.