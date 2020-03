„Staingate“ laut Apple auch beim MacBook Air Retina möglich

Offenbar bleibt auch das noch nicht mal zwei Jahre alte MacBook Air Retina nicht von dem „Staingate“ genannten Problem verschont, dass sich die Anti-Reflex-Beschichtung des Bildschirms ablösen kann. Dem US-Blog MacRumors zufolge erwähnt Apple das MacBook Air mit Retina-Bildschirm in diesem Zusammenhang in einer internen Anweisung an autorisierte Reparaturbetriebe.

Anti-Reflex-Schicht löst sich ab

Retina displays on some MacBook, MacBook Air, and MacBook Pro computers can exhibit anti-reflective (AR) coating issues.

Bislang fanden sich nur die Produktreihen MacBook und MacBook Pro auf der Liste jener Geräte, bei denen der Fehler auftreten und auch auf Kulanz repariert werden können. Wohlgemerkt: Es handelt sich hierbei um kein offizielles Reparaturprogramm, sondern um eine interne Maßnahme. Die Service-Partner sind angewiesen, hier kostenlose Reparaturen durchzuführen ,solange das Kaufdatum nicht länger als vier Jahre zurückliegt.

Das MacBook Air verfügt erst seit 2018 über einen Retina-Bildschirm. Besitzer der Notebooks müssen allerdings wissen, dass Apple die Modellreihe nun zwar erstmals im Zusammenhang mit der Problematik erwähnt, die Geräte bislang allerdings nicht auf der internen Liste der für einen kostenlosen Austausch qualifizierten Modelle führt. Hier finden sich weiterhin nur die folgenden Apple-Notebooks: