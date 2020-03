Teilen von iCloud-Drive-Ordnern auf dem Mac

Wie man auf iCloud Drive gespeicherte Ordner von iOS-Geräten aus für andere Nutzern freigibt, haben wir bereits erklärt. Ergänzend dazu wollen wir auch noch einen Blick darauf werfen, wie sich iCloud-Drive-Ordner vom Mac aus teilen lassen. Ihr könnt dies entweder direkt vom Finder aus oder – beispielsweise wenn ihr an einem fremden Computer sitzt – auch über die iCloud-Webseite erledigen.

Die Standard-Vorgehensweise auf dem Mac dürfte der Zugriff über den Finder sein. Klickt hier in der Seitenleiste eines Finder-Fensters auf „iCloud Drive“ und wählt dann den betreffenden Ordner aus. Anschließend klickt auf das Teilen-Symbol in der Symbolleiste am oberen Fensterrand und wählt dort die Option „Personen hinzufügen“.

Das folgende Fenster bietet euch nun die Möglichkeit, die Personen festzulegen, mit denen das Verzeichnis geteilt werden soll. Zudem könnt ihr bestimmen, ob ihr den Zugriff ausschließlich auf jene Personen beschränken wollt, die die ihr eingeladen habt, oder alle Personen, die über einen Link zum Ordner verfügen, den Inhalt sehen und/oder verändern können. Die Einladungen können über Mail, iMessage, AirDrop oder einen Freigabelink verteilt werden.

Auf die gleiche Weise wie oben könnt ihr auch die Freigabeeinstellungen modifizieren oder die Freigabe komplett aufheben. Nach dem Anklicken von „Teilen“ erscheint bei einem bereits freigegebenen Ordner die Option „Personen zeigen“.

Der Weg über iCloud.com verläuft weitgehend analog. Nur fällt der Zwischenschritt mit dem „Teilen“-Symbol weg, hier steht die Option „Personen hinzufügen“ direkt in der Menüleiste von iCloud Drive zur Verfügung.