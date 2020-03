Apple Support gibt Tipps für Home-Office

Mit dem neuen Support-Dokument „Prepare your Apple devices for working remotely“ will Apple vor allem Administratoren unterstützen. Die Webseite verschafft einen Überblick zum Thema „Apple-Geräte im Home-Office verwenden“ und hält neben allgemeinen Infos und Anleitungen auch ein paar Software-Tipps bereits.

Im Fokus der Anleitung steht Apples Mobile-Device-Management-System (MDM). Die Übersicht fasst die wichtigsten Links zu den Grundlagen diesbezüglich und der Arbeit mit MDM zusammen. Darüber hinaus hält Apple auch Ratschläge mit Blick auf die Konfiguration sicherer Netzwerk-Verbindungen bereit.

Bei den Software-Tipps finden auch die FaceTime-Gruppenanrufe Erwähnung – eine gute Erinnerung für alle Leser: Ihr könnt hier Audio- und Videotelefonate mit bis zu 32 weiteren Personen abhalten. Mit Blick auf die Zusammenarbeit im Office-Bereich stehen neben den entsprechenden Funktionen von Apples iWork-Apps auch Microsoft Office 365 und Google Docs zur Debatte.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Apple in der Anleitung die neuen Möglichkeiten der iCloud-Ordnerfreigabe nicht erwähnt, sondern für das Teilen von Dokumenten auf die konkurrierenden Angebote Dropbox, Microsoft OneDrive und Box verweist.

Das Dokument wurde neu von Apple veröffentlicht und liegt daher derzeit nur in englischer Sprache vor. Die deutsche Übersetzung dürfte in den kommenden Tagen folgen.