Stage Manager auf dem Mac: Die wichtigsten Funktionen im Video

Darüber hinaus hat Apple noch ein ergänzendes Hilfe-Dokument bereitgestellt, das über zusätzliche Einstellungen und Optionen im Zusammenhang mit Stage Manager informiert. Hier steht bislang allerdings nur die englischsprachige Version mit dem Titel „ Use Stage Manager to organize apps and windows on Mac “ zur Verfügung, auf die deutsche Übersetzung warten wir noch.

In einem neuen Video fasst Apple in knapp zwei Minuten die wichtigsten Details rund um die neue macOS-Funktion Stage Manager zusammen. Wenn ihr Stage Manager bereits verwendet, könnt ihr hier vielleicht noch den einen oder anderen Kniff im Zusammenhang mit der Nutzung mitnehmen, falls die Funktion für euch neu ist, bietet das Video eine nachvollziehbare Zusammenfassung der mit Stage Manager verbundenen Möglichkeiten und der damit verbunden optimalen Arbeitsweise.

