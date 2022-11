Clop: Mac-App optimiert kopierte Grafiken in der Zwischenablage

Im Netz tummeln sich mehrere Open-Source-Projekte, Algorithmen und Werkzeuge die in der Lage sind Bildoptimierungen an Grafikdateien vorzunehmen, um deren Dateigröße, bei nahezu unsichtbaren Qualitätsverlusten, so klein wie möglich werden zu lassen.

jpegoptim etwa kümmert sich um das Schrumpfen von Bildern im JPG-Format, pngquant hat sich bei der behutsamen aber effektiven Bearbeitung von PNG-Dateien bewährt. Wenn es um Grafiken im nach wie vor populären GIF-Format geht, dann leistet gifsicle hervorragende Arbeit.

Allerdings müssen Anwender entsprechende Optimierungswerkzeuge grundsätzlich manuell starten und aktiv auf ihre Quelldateien anwenden, um von den entsprechenden Einsparungen bei der Dateigröße zu profitieren.

Clop kombiniert Bild-Optimierer

Für Mac-Nutzer die täglich mehrfach entsprechenden Bedarf haben, etwa weil viele Kurznachrichten oder E-Mails mit Grafiken-Anhängen verschickt werden sollen, können sich das Menüleisten-Werkzeug Clop ansehen, dass den Einsatz der Bildoptimierer weitgehend automatisiert.

Wurde die nur 4 Megabyte kleine Applikation gestartet, überwacht diese in der Mac-Menüleiste eure Zwischenablage und lässt die Bildoptimierer auf alle Grafiken los, die ihre aktiv in das Mac-Clipboard kopiert habt, um die Bilder anschließend in Chat-Programmen oder neuen E-Mails wieder einzufügen.

Überwacht die Zwischenablage

Ist Clop mit der Bild- bzw. Größenoptimierung des gerade kopierten Grafik fertig, zeigt ein Overlay unten rechts auf dem Monitor die Einsparung mit exakten Größenangaben an. Ein Beispiel: Ein mit der Tastenkombination Command+Shift+3 aufgenommenes Bildschirmfoto auf einem iMac, das mit Maßen von 5120 px × 2880 px auf eine Dateigröße von 24 Megabyte kommt, lässt sich in der Zwischenablage so auf schlanke 6 Megabyte verkleinern. Die Originaldatei wird dabei nicht angefasst.

Clop ist kostenlos erhältlich und setzt macOS Ventura zur Installation voraus.