Apple-TV-App: Eigenwerbung verdrängt nutzerorientierte Vorschläge

Eine Neuerung, die derzeit in den USA für verärgerte Apple-Kunden sorgt, dürfte sich wohl bald auch in Deutschland bemerkbar machen. Apple hält es offenbar für wichtiger, für seine eigenen sowie kostenpflichtige Inhalte zu werben, als seine Nutzer weiterhin mit sinnvollen und auf deren Nutzungsverhalten basierenden Vorschlägen zu versorgen.

Apple TV+ added a Featured row to the top, pushing YOUR content down.

It was the last service to actually present YOUR content. pic.twitter.com/FFtypKnMQ0

— Jon Maddox (@maddox) November 3, 2022