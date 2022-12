Blink Outdoor: Batteriebetriebene WLAN-Außenkamera aktuell für 56 Euro

Die Blink-Kameras von Amazon sind weiterhin immer dann eine hervorragende und zugleich günstige Option, wenn man Bereiche überwachen will, in denen man keinen Stromanschluss zur Verfügung hat. Die Kameras sind klein und laufen mit zwei AA-Batterien bis zu zwei Jahre lang. Aktuell sind die auch mit Alexa kompatiblen Geräte wieder mit deutlichem Preisnachlass erhältlich. Die wetterfeste Variante Blink Outdoor ist aktuell wieder mit deutlichem Preisnachlass schon für 55,99 Euro zu haben.

