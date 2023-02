SquirrelDisk: Freeware für Mac und PC findet Speicherfresser

Also: SquirrelDisk hat sich als quelloffenes Freeware-Projekt definitiv eure Aufmerksam verdient, kann es unserer Meinung nach aber nicht mit GrandPerspective aufnehmen. Die Software des italienischen Entwicklers Adileo Barone könnt ihr auf dieser Webseite in Augenschein nehmen und anschließend auf dem Code-Portal GitHub aus dem Netz laden.

Ist dieser installiert und (auf dem Mac beim Erststart per Rechtsklick) ausgeführt, scannt SquirrelDisk die Belegung eurer Platte in wenigen Sekunden und visualisiert deren Inhalt dann mit bunten Kreisdiagrammen, die euch über die Größe und die Anzahl vorhandener Dateien aufklären. In der zugehörigen Textübersicht wird zudem angezeigt welche Dateien und Verzeichnisse wie viel Platz in Anspruch nehmen.

