Spotube 5.0: Mac-Musik-App streamt aus der Grauzone

Die Mac-Anwendung Spotube wurde ursprünglich als alternative Oberfläche für Spotify-Nutzer entwickelt. Dabei griff die Software über die Spotify-Schnittstellen auf Inhalte zu, blendete jedoch bestimmte Funktionen wie Podcasts aus.

Diese Ausrichtung brachte Spotube bereits in der Vergangenheit in rechtliche Schwierigkeiten. Seit Ausgabe von Version 4.0 Anfang des Jahres war es längere Zeit ruhig um die App geworden.

Neue Version setzt auf YouTube statt Spotify

Mit der nun veröffentlichten Version 5.0 vollzieht Spotube eine grundlegende Neuausrichtung. Die Anwendung verzichtet vollständig auf Spotify und bietet stattdessen Zugriff auf Musikvideos, die über YouTube bereitgestellt werden.

Allerdings wird ausschließlich die Tonspur der Videos abgespielt. Auf diese Weise lässt sich YouTube wie ein herkömmlicher Streaming-Dienst verwenden, was jedoch nicht immer zuverlässig funktioniert.

In Anbetracht der aktuellen Maßnahmen, mit denen YouTube unter anderem gegen Werbeblocker und nicht autorisierte Nutzung vorgeht, erscheint es daher fraglich, wie lange Spotube in seiner aktuellen Form voll funktionsfähig bleiben wird.

Erweiterbarkeit durch Plug-in-System

Technisch versteht sich Spotube als quelloffener Musikplayer, der plattformübergreifend nutzbar ist und stark auf Erweiterbarkeit durch Plug-ins setzt. Die Community kann eigene Erweiterungen erstellen oder auf bestehende Module zugreifen, um etwa Metadaten zu laden oder Wiedergabelisten zu verwalten.

Offiziell unterstützt wird unter anderem ein Plug-in für MusicBrainz, das neben Titelinformationen auch sogenanntes Scrobbling erlaubt, also die Erfassung und Analyse des eigenen Hörverhaltens.

Zu den weiteren Funktionen der neuen Version gehören eine effizientere Bildverarbeitung, synchronisierte Liedtexte sowie eine lokale Wiedergabesteuerung, bei der keine Daten an externe Server gesendet werden.

Spotube ist keine träge Electron-App sondern eine native Mac-Applikation, die versucht rechenintensive Aufgaben in eigene Prozesse auszulagern aber ruhig noch etwas optimiert werden könnte. Ergänzt wird dies durch automatische Updates von Plug-ins und einer verbesserten Verwaltung von Metadaten, Alben und Wiedergabelisten.