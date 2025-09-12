Mehr Kontrolle für Nutzer
EU Data Act greift: Neue Regeln für Datennutzung vernetzter Geräte
Seit heute Nacht greift in der Europäischen Union der sogenannte Data Act. Die neue Verordnung legt fest, wer auf Daten von vernetzten Geräten wie Smartwatches, Haushaltsgeräten oder industriellen Maschinen zugreifen darf und wie diese Daten genutzt werden können.
Ziel des Regelwerkes ist es, Nutzern mehr Einfluss auf die eigenen Daten zu geben und gleichzeitig neue wirtschaftliche Chancen durch deren Verwendung zu eröffnen.
- PDF-Überblick: Das neue EU-Datengesetz
Die Regelungen schreiben vor, dass Geräte auf dem EU-Markt so gestaltet sein müssen, dass ihre Daten zugänglich und übertragbar sind. Nutzer können entscheiden, ob sie diese Daten selbst auswerten oder anderen Dienstleistern zur Verfügung stellen. Landwirtschaftsbetriebe, Werkstätten oder kleine Unternehmen können so Analysen und Services anbieten, die Effizienz und Wartung verbessern.
Auch Reparatur- und Instandhaltungsdienste sollen profitieren, weil sie mithilfe der Gerätedaten gezielt Probleme erkennen, Ersatzteile rechtzeitig bestellen und Reparaturen durchführen können, ohne auf die Dienste des Herstellers angewiesen zu sein.
Neues Online-Portal geschaltet
Die Bundesnetzagentur hat ein neues Informationsangebot geschaltet, das Unternehmen, Behörden und Verbrauchern Orientierung bei der Umsetzung des Data Act bieten soll. Darin werden praxisnah Anwendungsbeispiele vorgestellt. Landwirte können beispielsweise Maschinendaten nutzen, um Wasserverbrauch zu reduzieren oder Saatgut präziser einzusetzen. Auch die Auswertung von Fahrzeug- und Industriedaten soll dazu beitragen, Wartung vorherzusagen und Ausfälle zu vermeiden.
Besondere Regeln gelten für sensible Informationen wie Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die nur unter klaren Schutzmechanismen weitergegeben werden dürfen. Zusätzlich enthält die Verordnung Vorgaben, die einen Wechsel zwischen Cloud-Diensten erleichtern und so die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern reduzieren. Dazu lesenswert:
- Von Fotos bis Kalender: 20 Apple-Datensätze zum Download
Alles nen bisschen abstrakt.
Was bedeutet das konkret für den smarten Kühlschrank, Staubi, Kamera, Kaffeemaschine usw?
Müssen die Anbieter nun nen Portal anbieten, worunter ich die abfließenden Daten einsehen, verwalten und sperren können muss?
Kurz gesagt: Heute ändert sich an den eigenen Geräten konkret noch nichts. Der Data Act legt aber rechtliche Grundlagen fest, damit man als Nutzer langfristig mehr Kontrolle über die eigenen Daten bekommt.
Für smarte Kühlschränke, Staubsauger oder Kameras bedeutet das perspektivisch, dass man selbst entscheiden kann, wer Zugriff auf die Daten bekommt, und dass man Dienste von Drittanbietern nutzen kann, ohne auf den Hersteller angewiesen zu sein. Das dürfte vor allem dann spannend werden, wenn die ersten Fälle rechtlich entschieden werden.
Sicher gäbe es für das Beispiel von heute mit Tado [0] zukünftig dann einen möglichen Hebel, den API-Beschränkungen hier mit Verweis auf den Data Act entgegenzuwirken. Oder zumindest eine rechtliche Grundlage auf der man die versuchen könnte.
[0] https://www.iphone-ticker.de/tado-beschraenkt-die-anbindung-von-smart-home-systemen-263980/
Da ich leider kein Landwirt bin und auch keine Firma besitze, die Geräte repariert… wo ist da jetzt mein Mehrwert als klassischer Nutzer?
Und nope, ich mag meine iCloud und möchte keine andere Wolke nutzen!