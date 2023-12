Spotify vs. Apple: EU will gegen In-App-Maulkorb vorgehen

Die Europäische Union soll vorhaben, gegen Apples Kommunikationsverbot vorzugehen, mit dem der App Store-Betreiber den aktiven Musik-Streaming-Diensten untersagt, ihre Nutzer darauf hinzuweisen, dass diese neue Streaming-Abonnements auch außerhalb des App Stores abschließen können.

EU-Beschwerde schon 2019

Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg, wollen europäische Regulierer Apple bereits Anfang des kommenden Jahres entsprechende Vorgaben machen. Sollte der App-Store-Betreiber den Auflagen nicht nachkommen, drohen Strafzahlungen in Höhe von bis zu zehn Prozent des innerhalb der europäischen Union erwirtschafteten Jahresumsatzes.

Wie viele andere Online-Services bot auf Spotify in der Vergangenheit die Möglichkeit an, die monatlichen Kosten des Musik-Streaming-Dienstes direkt über den App Store zu begleichen.

Mit der Zeit entschied sich Spotify dann jedoch dagegen die In-App-Zahlungen Apples zu nutzen und umschiffte so die signifikante Umsatzbeteiligung in Höhe von 30 Prozent in Richtung Cupertino. Eine Entscheidung, auf die der App Store-Betreiber missmutig reagierte: So verbot Apple dem Musik-Streaming-Dienst, seine Nutzer in der App darauf hinzuweisen, wo diese ein entsprechendes Streaming-Abonnement abschließen können und wie dieses zu bezahlen sei.

Einschreiten Anfang 2024 erwartet

Wer die Spotify-Applikation aus dem App Store lädt, wird von einem schwarzen Bildschirm mit Login-Möglichkeit begrüßt, erhält aber keine Information darüber, wie teuer die Streaming-Abos sind und wo diese gebucht werden können.

Apple argumentiert hier mit der Kundengewinnung durch den App Store: Würde man von Unternehmen nicht am Umsatz beteiligt werden, dann dürften diese den App Store auch nicht für die Neukundengewinnung nutzen, so die Logik aus Cupertino.

Hier plant die Europäische Union nun aktiv einzuschreiten und soll damit auf eine Wettbewerbsbeschwerde des skandinavischen Streaming-Dienstes reagieren, die nun schon vier Jahre zurückliegt.