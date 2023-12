ChatGPT jetzt mit BILD und WELT: Axel Springer und OpenAI kooperieren

OpenAI, das Unternehmen hinter dem populären Textgenerator ChatGPT, und Axel Springer, eines der größten Medien- und Technologieunternehmen weltweit, haben heute angekündigt, auf breitem Fundament miteinander kooperieren zu wollen.

Globale Partnerschaft

Nach Angaben des Medienhauses handelt es sich um eine globale Partnerschaft, die darauf ausgelegt sein soll, „unabhängigen Journalismus im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz zu stärken“.

Wie genau dieses Zusammenspiel konkret ausgestaltet sein wird, ist allerdings noch fraglich. Zwischen den Zeilen der heute veröffentlichten Pressemitteilung lassen sich Hinweise auf einen Content-Deal erkennen. So spricht Axel Springer davon, das Nutzungserlebnis mit ChatGPT um „aktuelle und verlässliche Inhalte zu einer Vielzahl von Themen“ bereichern zu wollen.

Diese sollen direkt in ChatGPT integriert und Nutzern zukünftig zusammen mit Quellenangaben als Antwort auf deren Fragen angeboten werden:

Durch die Partnerschaft werden ChatGPT-Nutzer weltweit Zusammenfassungen ausgewählter Nachrichteninhalte von Axel Springers Medienmarken erhalten, darunter POLITICO, BUSINESS INSIDER sowie BILD und WELT, einschließlich sonst kostenpflichtiger Inhalte. Die Antworten von ChatGPT auf Nutzeranfragen werden Quellenangaben und Links zu den vollständigen Artikeln enthalten, um für Transparenz zu sorgen und Nutzern weiterführende Informationen zu bieten.

Zudem habe man sich mit dem KI-Konzern OpenAI auf eine Vergütung für die Inhalte von Axel Springer und einen Technologietransfer geeinigt. So will Axel Springer zukünftig eigene KI-Projekte auf der Technologie von OpenAI aufbauen.

Axel Springer arbeitet dabei als erster Medienpartner überhaupt mit den ChatGPT-Machern von OpenAI zusammen.

Nicht nur BILD und WELT

Zum Medienhaus, dessen Name oft als erstes mit der BILD-Zeitung assoziiert wird, gehören zahlreiche Medienmarken in Deutschland, in Europa und in den Vereinigten Staaten. Neben der WELT und N24 auch Business Insider und Politico. Zudem ist Axel Springer auch digital breit aufgestellt und unter anderem bei Idealo, Finanzen.net, Transfermarkt und der Computerbild entweder beteiligt oder allein verantwortlich.

Eine Übersicht der aktiven Marken hat Axel Springer hier zusammengestellt.